Фейк! Вымышленные проверяющие будоражат общество намеренно

С объявлением даты выборов в стране за дело взялись беглые вместе с ципсошниками. Они продолжают забрасывать дешевыми фейками белорусские организации и госслужащих. Несколько дней назад депутаты Горецкого районного совета депутатов начали получать рассылку в Telegram с фейкового аккаунта под никнеймом "Константин Николаевич". В сообщениях отмечалась необходимость предоставить пояснения по якобы выявленным фактам утечки данных "проверяющему лицу" из Могилевского облисполкома. Отправители утверждают, что данное лицо выбыло на внеплановую проверку в город Горки. В действительности никаких внеплановых проверок Могилевский облисполком не проводил. И подобных вбросов, как видим, будет только больше. Вот еще порция скринов, где рассказывается о необходимости предоставить "пояснения" по вымышленным фактам утечек данных некоему "проверяющему лицу", которое якобы "выбыло на внеплановую проверку".

Кроме того, в ряде деструктивных источников появилась информация о нескольких осужденных исправительной колонии № 2 Бобруйска, которых "пришлось отправить в больницу с диагнозом "пневмония". Причиной роста заболеваемости эти ресурсы называют якобы "отказ администрации колонии включать отопление как минимум с 14 по 20 октября". На самом деле отопление в ИК-2 было включено еще 15 числа. Одновременно в колонии идет капитальный ремонт, в рамках которого также происходит замена коммуникаций. Поэтому отопление может ненадолго отключаться, примерно от 4 до 6 часов. Что касается "роста числа заболеваний", сейчас в ИК-2 зарегистрирован один осужденный, который проходит лечение с диагнозом "пневмония". В больницу он попал 18 октября. Традиционно в осенне-зимний период число заболевших увеличивается не только в колониях. Никакого роста или резкой вспышки заболеваемости пневмонией в ИК-2 нет. Будьте начеку. Особенно сейчас, когда избирательная кампания только набирает обороты, таких вбросов будет только больше.