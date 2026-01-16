3.71 BYN
Financial Times: США обсуждают создание "Совета мира" для Украины по образцу сектора Газа
Автор:Редакция news.by
Администрация Трампа рассматривает возможность создания по образцу "Совета мира" для Газы аналогичное объединение стран, но для Украины. Как сообщает Financial Times, возможный совет, возглавляемый Трампом, включит представителей России, НАТО, Европы и Украины. Его задача - мониторить соблюдение договоренностей.
Аналогичные планы обсуждаются для Венесуэлы. Совет позиционируется как альтернатива ООН. Критики видят в этом попытку США доминировать в глобальных конфликтах, игнорируя интересы других стран.