Gallup: 70 % жителей Украины хотят завершения войны
Автор:Редакция news.by
Большинство украинцев (почти 70 %) хотят скорейшего завершения войны, а не борьбы до победы. Об этом говорится в очередном исследовании американского института общественного мнения Gallup.
Желание продолжать конфликт в настоящее время выражают только 24 % респондентов. И здесь стоит отметить, что в 2022 году их было 74 %.
Опрос также указывает на снижение надежды на вступление в НАТО и Европейский союз, а одобрение лидерства США упало до рекордно низких показателей.
Вместе с тем, большинство украинцев все еще считают, что именно ЕС, Великобритания и Соединенные Штаты сыграют ключевую роль в возможном завершении войны.