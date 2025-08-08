Gallup: 70 % жителей Украины хотят завершения войны

Большинство украинцев (почти 70 %) хотят скорейшего завершения войны, а не борьбы до победы. Об этом говорится в очередном исследовании американского института общественного мнения Gallup.

Желание продолжать конфликт в настоящее время выражают только 24 % респондентов. И здесь стоит отметить, что в 2022 году их было 74 %.

Опрос также указывает на снижение надежды на вступление в НАТО и Европейский союз, а одобрение лидерства США упало до рекордно низких показателей.