Иран надеется расширить перечень направлений для сотрудничества с Беларусью

Продвигать интересы двух стран и расширять межпарламентские связи активно помогает работа белорусско-иранских групп дружбы. Беларусь и Иран обсудили результаты двустороннего взаимодействия и наметили новые точки роста в рамках визита парламентской делегации Ирана в нашу страну.

Сфера интересов обширная - машиностроение, деревообработка, нефтехимия, культурная и гуманитарная отрасли, туризм.

Минск и Тегеран работают над дальнейшим укреплением дружбы между двумя народами и созданием благоприятных условий для развития взаимовыгодного сотрудничества. Иранская парламентская делегация во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Ирана продолжает свой визит в Республику Беларусь.

"Беларусь и Иран активно взаимодействуют в вопросах сельского хозяйства и поставки калийных удобрений. Надеемся, что список направлений будет расширен и после такого продуктивного визита товарооборот увеличится в разы. А с возобновлением прямого авиасообщения между Минском и Тегераном вырастет и количество бизнес-контактов между странами", - отметил руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Национальным собранием Беларуси Алиасгар Багерзаде.

Предполагается обсуждение широкого круга вопросов межпарламентского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обмен опытом в области законотворческой деятельности и мнениями по ряду актуальных международных проблем.

"Мы затронули тему нашей двухсторонней договорно-правовой базы отношений. За годы наших дипломатических отношений подписаны порядка 45 двухсторонних документов. В роботе на сегодняшний день находится еще около 10, которые мы рассчитываем подписать в течение этого года", - заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник.

Договорная основа для инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества насчитывает более 45 соглашений между парламентами двух стран.