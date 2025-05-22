Кадровые изменения: новые вице-премьер и руководитель НАН

Благоустройство, диверсификация экспорта, работа с людьми, устранение дефицита рабочих рук в реальном секторе. Важные акценты по этим и другим темам Президент сделал, принимая 22 мая кадровые решения. Они касались местной власти. Главам районов предстоит комплексно посмотреть на развитие в регионах. Кроме того, серьезная ротация произошла в правительстве и Администрации Президента. Назначения громкие: новые вице-премьер, первый заместитель в политическом штабе главы государства и новый руководитель Национальной академии наук. И хотя у них достаточно разный фронт работ, Александр Лукашенко ориентирует всех на эффективность.

Личная встреча с теми, кто становится во главе районов, для Президента принципиальный момент. Переволноваться - а в такой кадровый день это можно понять - они успели, пока шли переговоры на белорусско-китайском треке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время очень серьезное. Мы сейчас вели переговоры с представителями правительства Китая. Спасибо китайцам, что они с уважением к нам относятся. Высокого уровня делегация сегодня из Китая. Это империя, и то, что такого высокого уровня делегация прибыла в Беларусь, - они заинтересованы в отношениях с нами. За этим стоят долгие десятилетия, даже не годы, нашей работы с китайцами. Это очень интересная, мудрая, серьезная нация, которая просто так ничего не делает. И прежде чем делает, она убеждается в том, можно ли с нами работать. Я это сказал для того, чтобы вы понимали, что в основе всего этого - вы. Вы лицом к лицу непосредственно с белорусским народом, с тружениками нашими, особенно в сельском хозяйстве, и создаете эту основу, для моих в том числе контактов и переговоров на самом высочайшем уровне. То есть все начинается от вас.

Александр Лукашенко принял решение по "Керамину". Гендиректором стал Олег Панасюк. Игорь Яцкевич возглавит Академию авиации. После согласований Президентом в стране новые руководители сразу нескольких районов - Полоцкого, Верхнедвинского, Миорского. Новые - председатель на Шарковщине и в Чериковском районе, мэр в Бобруйске и зампред Могилевской области. А в столице - новый глава Октябрьского района. О том, что центр тяжести и ответственности смещается в регионы, звучало уже не раз от Президента. Но всегда с ремаркой о том, что в привязке с полномочиями идет и ответственность. За благоустройство - в том числе.

Глава государства ожидает от руководителей на местах решительных и эффективных действий не только в отдельно взятых сферах, например, промышленности или АПК, но в целом по обустройству населенных пунктов. Что именно надо для этого делать, было продемонстрировано на примере развития Шкловского района и Копыси во время недавнего посещения Президентом этих территорий. Там должны быть все условия для жизни и трудоустройства людей, должны работать как локальные райагросервисы, строительные организации, хлебопекарни, так и более крупные предприятия, например, перерабатывающей промышленности, другие объекты, которые появляются в рамках плана "Один район - один проект".

"Нужно действовать, - поставил задачу Александр Лукашенко. - Стандарты установлены по агрогородкам и крупным деревням. Их также надо приводить в порядок". Президент подчеркнул, что надо постепенно уходить от существовавшего некогда понятия "неперспективных деревень", потому что со стороны населения появляется интерес к освоению земельных участков. В качестве примера он привел Минский район и населенные пункты, расположенные в северной его части, которые недавно объехал глава государства. "Я увидел, как эти "неперспективные" деревеньки осваиваются, как туда приезжают люди, они начинают строить там дома. Действуйте более решительно, приводите свои территории в порядок", - ориентировал руководителей на местах Александр Лукашенко. По его словам, вместо того, чтобы за госсчет приводить в порядок участки с заброшенными строениями, покосившимся домами, лучше предложить их людям. "Давайте по-хозяйски к этому подходить. Я очень надеюсь, что вы в этом плане будете действовать", - сказал глава государства.

Наводить порядок, развивать производство и инфраструктуру - для всей массы задач и поручений, понятно, нужны рабочие руки. Не секрет, что у нас, как и во многих странах, дефицит трудовых ресурсов. Некатастрофично, и чтобы катастрофа не случилась - решения нужны уже сегодня. Накануне принят указ-реакция на это - по которому ответственность нанимателя за трудовых мигрантов повышается.

"Как и во всем мире, кроме, может быть, некоторых стран Азии и Африки, у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, еще не катастрофический. Но мы не должны до катастрофы доводить, - сказал Президент. - Поэтому принято решение о привлечении трудовых ресурсов, прежде всего из бывших республик Советского Союза". При этом, как подчеркнул Александр Лукашенко, представители страны не выезжают за границу, чтобы кого-либо агитировать или настойчиво приглашать на работу в Беларусь. Есть люди, которые сами хотят сюда приехать. По этой тематике главой государства недавно подписан указ, касающийся ответственности нанимателей за иностранных работников. Президент обратил внимание, что в первую очередь руководители предприятий на местах и главы районов должны быть заинтересованы в привлечении кадров. Именно они и должны заниматься их подбором. "Если на каком-то промышленном предприятии, бумажной фабрике или еще где-то нужны люди, пусть руководитель нанимает этих людей, которые приезжают в Беларусь из разных стран. Мы никого не ограничиваем. Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте", - ориентировал глава государства. Вместе с тем, если иностранные работники каким-либо образом нарушают действующий порядок, меры нужно принимать незамедлительно, потребовал Александр Лукашенко. "Нарушили договор - мгновенно информацию в милицию. Они доводят до центра, мы их отсюда депортируем. Они немедленно будут выселены из Беларуси", - сказал Президент. "Но те, кто приехал к нам работать (заработать, потому что там тяжело, откуда они приехали), с детишками, мы должны к ним отнестись как к своим, белорусам, - обратил внимание глава государства. - Это ваша задача и задача руководителей. Действуйте".

Работа с людьми и сельское хозяйство. Это, пожалуй, первые пункты в списке задач местных руководителей. И даже если район - скорее промышленный центр, то все равно и земля кормит.

Обращаясь к новым руководителям местной вертикали, глава государства указал на непростые условия для аграриев в этом году, обусловленные нехарактерной для мая погодой и заморозками, которые, как заметил Президент, "сделали свое грязное дело", нанеся некоторый ущерб посевам. Однако ситуация на данный момент не критичная. "Катастрофы нет", - констатировал Александр Лукашенко. Как было доложено главе государства, пересеять необходимо небольшое количество площадей. И эту работу уже фактически провели.

На Год благоустройства Президент смотрит глобальнее, чем просто навести порядок и подмести дворы. Благоустраивать нужно все сферы нашей жизни. При этом не забывать о чутком отношении к запросам людей и кадровые подходы.

"Действуйте аккуратно. Не должно быть никаких наскоков", - заметил Президент. По его словам, жесткие, принципиальные, мгновенные решения были уместны, например, в середине 1990-х, когда были пустые полки и кризисное время в стране. "Сегодня время другое, не надо наскоком решать все вопросы. Надо очень аккуратно подходить к людям. Это наши люди", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что для каждого важно найти в жизни свое место, в том числе в профессиональной среде. "Должен быть шанс. Каждому надо дать шанс, чтобы он определился в своей жизни. Мир движется очень быстро. Я уже говорил: отстанем - затопчут. Поэтому надо двигаться быстрее.

Жесткие требования Президента к вертикали на местах - не новость. И это только кажется, что Верхнедвинск или Миоры далеко от центра. Известная шутка из соцсетей – "в понедельник дойдет до Лукашенко" - шутка лишь отчасти. Поэтому глава государства тех, кто уедет в регион, настраивает открыто и честно выстраивать диалог с людьми.

"Вы - мое лицо на местах. Все ваши ошибки проецируются на Президента. Почитайте ТikTok, социальные сети. Что-то где-то вы не так сделали или не решили - "Вот, Президент, надо к нему! Чего он там не видит этого…" Правильно ставят люди вопросы. Я вас назначаю, я за вас несу ответственность, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому давайте будем выстраивать нашу политику и позицию так, чтобы нам было нормально и комфортно работать - мне в своей должности, вам, как молодым людям, за которыми будущее, в своей должности.

Когда в Белый зал зашли известные и медийные государственные топ-менеджеры, стало понятно, что ротация нас ждет интересная. Решением Президента Владимир Караник назначен главой Национальной академии наук. Его предшественник и тезка Владимир Гусаков сделал немало, сказал Президент, для него всегда найдется другая работа. Таких людей терять нельзя. Но от науки, и это очевидно, ждут больше.

"Владимир Степанович тут у нас центральной фигурой оказался. Я с тобой разговаривал по телефону. Спасибо, что выдержал эти хитросплетения кадровые. Нам очень надо (как тут не обидеть академиков и Академию наук) все-таки науку в целом поднимать на более высокий уровень. Естественно, мы говорили с Владимиром Гусаковым (который до настоящего времени возглавлял НАН). Он это понимает - нужны очень молодые, перспективные, но в то же время опытные люди. Из всех кандидатов, которые были мне предложены, я выбрал вас. И знаю, что вас хорошо воспримут ученые. С этим надо считаться. Я с этим считаюсь. Вы работали и членом правительства - министром. Вы, самое главное, получили хороший опыт и знания, работая губернатором. К вам люди очень хорошо относились в Гродненской области", - сказал Александр Лукашенко. "Наука для нас - важнейший элемент. Потому что дальше без науки мы не сможем двигаться просто", - подчеркнул белорусский лидер. Глава государства упомянул о состоявшейся в этот же день встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном. "Он говорил о том, что перед нами должны стоять задачи серьезные и конкретные контракты инновационного характера. То есть вот этот гигант - Китай, который является фактически всемирным лидером, он уже не видит своего и нашего развития на каких-то обычных, простых материях. Нет, нужны инновационные продукты, производства, чтобы конкурировать. Правильно. В противном случае зачем что-то создавать", - отметил Президент. Александр Лукашенко уверен, что белорусские ученые многое могут. "Но не всегда, кстати, мы в правительстве и губернаторы наши это нормально воспринимаем - все мы. Думаю, что с вашей подготовкой, вашим опытом, знаниями и напористостью в характере мы многое можем сделать. Но и в Академии наук надо внимательно посмотреть на кадры, планы развития. Вы присутствовали, когда мы обсуждали эти планы. Вы их знаете и внизу, и здесь, наверху. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас эта работа получится. Но главное, я уверен, что ученые люди вас воспримут. Это немаловажно".

У Караника не самая простая задача - придется балансировать. Сохранять фундамент академической науки. Но при этом развивать те направления, где у нас есть сильные компетенции и где могут сделать больше для реального сектора.

Владимир Караник, председатель президиума Национальной Академии наук Беларуси:

В современном мире очень тяжело переоценить значение науки. А в нашей стране всегда наука находилась в зоне пристального внимания. Если посмотреть на отношение финансирования науки к ВВП, Беларусь в СНГ занимает второе место. Согласно стратегии национального развития, планируется существенное увеличение финансирования научных исследований. Сейчас стоит задача обеспечить наиболее эффективное, рациональное использование выделяемых средств.

Он считает, что особое внимание необходимо уделить отбору и подготовке научных кадров. То есть, по мнению руководителя НАН, будущих ученых и исследователей надо искать еще со школьной скамьи. Не менее важно развивать и вузовскую науку, чтобы привить интерес к научным исследованиям и оценить способности молодых людей. Конечно, это поддержка молодых ученых, изучение возможностей выделения грантов. Это венчурное финансирование для рискованных проектов - те новые формы, которые надо вводить в обиход Академии наук.

В долгий ящик Президент не стал откладывать решение по вице-премьеру в правительстве, курирующему социальный блок. Караник уходит, и на его место сразу приходит Наталья Петкевич из Администрации Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже сказал, что Наталье Владимировне недолго пришлось проработать на этой работе. Относительно. Ведь она у нас не новый человек (Наталья Петкевич и в прошлые годы занимала различные руководящие посты в Администрации Президента), работу эту знает. И хорошо. Я ее рассматривал раньше на должность вице-премьера, - сказал Александр Лукашенко. - Здесь социальный блок у нас, наверное, самый сложный. С вашими подходами и дисциплинированностью, требовательностью я уверен, что мы наконец-то сможем решить не только вопросы производства кинофильмов нормальных - не понимаем, оказывается, что нам надо кино из всех идеологических составляющих. Поэтому я уверен, что не только кино, культура, но и спорт, и здравоохранение очень важно, образование.

Социальная сфера - большая и серьезная вотчина. Там все то, что во многом определяет и нашу жизнь, и наш досуг, наше отношение к власти. Хорошая медицина, социальная защищенность, поддержка, возможность развиваться. Все это требует колоссальных государственных усилий и затрат. Уже не первый раз такая тяжелая сфера ложится на женские плечи.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Это челлендж, определенный вызов, потому что это не просто социальная сфера (образование, здравоохранение, культура) - это огромная экономика. Президент поставил большие задачи и возлагает большие надежды на результативность, - заявила вице-премьер. - Социальный блок - это самое главное для наших людей. В социально ориентированном государстве и с учетом тех требований, которые озвучивает Президент по защите интересов наших граждан, это, конечно, наиважнейшая тема.

Должность первого заместителя в Администрации Президента займет Владимир Перцов. Для него это движение вверх по карьерной лестнице. Весь медийный и информационный бэкграунд - только в помощь в работе. Но ставить точку в трансформации верхушки политического штаба Президента пока рано.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы определитесь, пожалуйста, до совещания, которое мы будем проводить по линии Администрации Президента. Определитесь, распределите свои обязанности.

Глава государства не исключает, что после перехода Натальи Петкевич на работу в правительство в руководство Администрации Президента будет дополнительно назначен еще один заместитель: "Но пока, говорит глава Администрации, ему это не нужно. Пусть работает, на совещании определимся - нужен, не нужен. Надо не забывать, что заместитель главы Администрации - это еще кадры на будущее. Он там обкатку хорошую и подготовку проходит. Поэтому для нас это не столь затратно иметь там не троих, а четверых заместителей. Посмотрите вместе, обсудите, вы люди опытные, знаете, что вам надо, а что не надо. Как вы решите, так и будет".

Еще одно решение по Совмину. Валерий Вакульчик назначен руководителем Аппарата правительства. Работа в госбезопасности и в Брестском регионе помощником - опыт, который будет всегда кстати.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается руководителя Аппарата правительства, у нас всегда там был человек военный, подготовленный, человек опытный. Это должность министра. Притом очень серьезная - надо организовать работу Аппарата правительства. Это очень серьезная должность. С Натальей Владимировной (Натальей Петкевич, которая назначена вице-премьером после работы на посту первого заместителя главы Администрации Президента) вы там найдете общий язык. Как люди системные и требовательные, думаю, будете к месту нынешнему правительству. По крайней мере, Александр Генрихович (премьер-министр Александр Турчин) по вам не имел никаких возражений. Даже доволен был.

Владимир Юргевич отныне будет работать на Витебщине - он стал помощником Президента по этой области. Проблем там хватает. Но есть четкая цель - сделать северный регион сильнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается помощника Президента, я тебе скажу, ты знаешь, куда идешь. Там проблем выше крыши. Вот я за твоей работой буду пристально наблюдать. И не только потому, что я там часто бываю. Это, можно сказать, родная земля. Но в Витебской области масса проблем. Витебская область не должна кувыркаться в хвосте.

Упомянул Александр Лукашенко и о проблемных вопросах, которые характерны для Минского района - прежнего места работы Владимира Юргевича: "По твоему району я перемещаюсь больше, чем где-нибудь. И неожиданно могу появиться в любой точке. Есть вопросы. Их и не может не быть. Потому что район вокруг города-героя Минска. А в городе-герое Минске не все герои. Ты знаешь эти все косяки. Много и хорошего".

Одно из решений Президента затронуло дипломатов. Представлять интересы Беларуси в Грузии отныне будет Николай Рогащук. Так реагировать готовы на меняющуюся политическую конъюнктуру, чтобы в итоге прибавить в товарообороте и экспорте наших товаров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас сдвинулись отношения в лучшую сторону. Я очень доволен, что это произошло. Грузины к нам очень хорошо относятся. Очень ценят наш народ. Да и к руководству страны более-менее нормальное отношение. Да, им в головы вбивали, что мы там противники, соперники и чуть ли не враги. Мы для грузинского народа никогда противниками не были. Мы за то, чтобы и осетины, и абхазцы жили в мире с грузинами. Как они уже там определятся - это их вопросы, - подчеркнул Президент. - Мы туда не лезем, не вмешиваемся. Надо делать так, как лучше для людей. Это наша позиция. Естественно, когда-то приходит время замены послов. Принято решение о том, что на этом новом этапе нужен новый, очень активный человек. Поэтому принято решение о направлении вас в Грузию послом.

Николай Рогащук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии:

Все начинается с низов. Надо организовывать сотрудничество наших регионов с регионами Грузии. И еще один вопрос. С грузинской стороны есть запрос (с нашим бизнесом мы общались) на создание совета делового сотрудничества. Бизнес всегда быстрее договорится, чем чиновники. Мы будем способствовать тому, чтобы этот совет был создан. Это все будет влиять на экспорт наших товаров в Грузию.