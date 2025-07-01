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Лукашенко подверг критике реакцию в мире на ирано-израильский конфликт
Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал реакцию мира на конфликт между Израилем и Ираном. Такое заявление глава государства сделал 1 июля во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости, пишет БЕЛТА.
"Мы уже наблюдаем, как полыхает Ближний Восток. Мир еще не оправился от жутких кадров израильско-палестинской бойни, где хотят на костях, вдумайтесь, создать какую-то базу отдыха, не то курорт. На костях людей, детей. Не успели от этого оправиться, а бомбы уже летят на иранские города. И где голоса так называемых международных правозащитников, радеющих за соблюдение демократических прав и свобод? Их не слышно. А в 2020 году у нас и после 2020-го?" - отметил Александр Лукашенко.
Он обратил внимание, что должной реакции так называемых наднациональных институтов, претендующих на роль гарантов глобальной безопасности, нет.