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"Наследники Победы". В Минске презентовали книгу реальных историй детей, испытавших ужасы фашизма
В преддверии Дня Независимости и в год 80-летия Победы в Музее Великой Отечественной войны презентовали издание "Наследники Победы: 9 мая 1945 года. Дети войны". Это реальные истории детей, которые пережили ужасы фашизма. Среди авторов - белорус Илья Корабликов. Для него это уже вторая книга, первая - "Дети войны" - стала бестселлером не только в Беларуси, но и странах СНГ.
Илья Карабликов, автор книги "Наследники Победы: 9 мая 1945 года. Дети войны": "Это, можно сказать, цель жизни - показать, что мы, представители предыдущих поколений, прожили не зря и можем быть примером для молодежи. Я надеюсь, что молодое поколение сможет оценить мой труд, хотя, конечно, это станет ясно только со временем, когда книгу прочитают".
Александр Карлюкевич, директор УП "Издательство "Беларусь": "Мы презентуем не просто книгу, мы представляем то, чем занимается все наше общество, чем занимаются различные патриотические движения. Этой книгой мы утверждаем: фундаментом нашей идеологической и воспитательной работы является тема Великой Отечественной войны. Это память о Великой Отечественной, память о наших предках - дедах и прадедах, которые отстояли Родину перед лицом фашизма".
Гостями презентации стали паралимпиец Алексей Талай, представители посольства России, суворовцы и узники блокадного Ленинграда.