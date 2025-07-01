Лукашенко поделился позицией по поводу помилования осужденных после встречи с Келлогом

Президент Беларуси Александр Лукашенко после официальной части выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости высказался по ряду тем, одной из которых были недавние переговоры со спецпосланником США Китом Келлогом.

После этого стало известно о помиловании главой государства ряда осужденных. Президент поделился своей позицией на этот счет, и в том числе отозвался на критические замечания, что, возможно, не стоило идти на этот шаг, пишет БЕЛТА.

По словам главы государства, с Китом Келлогом немало времени обсуждали тему так называемых политзаключенных: "На что я в очередной раз заметил, что, если вы будете говорить о "политзаключенных", мы с вами перестанем вести разговор. Особенно после Ближнего Востока, где вы разгромили, разбомбили, убили людей, детей. Десятки тысяч. Стерли с лица земли этих бедолаг. Какие политзаключенные? Где мы неправильно поступили? Согласны (американцы. - Прим. БЕЛТА). Один раз сказали - больше не говорили".

Александр Лукашенко рассказал о своих подходах и отношении к этой проблеме: "Кто-то, может, поговорил и забыл, а для меня это боль. Я эту проблему должен решить. Как? Только в ваших интересах. Я никогда не пойду поперек не только против мнения народа, но даже против тех силовиков, которые стояли на улице и которые были покалечены. Тех немногих людей. Я это помню".

Глава государства отметил, что в этой ситуации были и те, кто осуждал: "Ну зачем Батька их отпустил, ну пускай бы они сдохли там".

"Слушайте, а у нас что, цель, чтобы они там сдохли? Не дай бог, конечно. Это же обвинят режим. Это прежде всего меня обвинят. Поэтому к ним нормально относимся. Но тюрьма - это не курорт. Издевательства недопустимы, - подчеркнул белорусский лидер. - Это плохие люди, это зверье, это преступники. Но я считаю, что это люди".

"Поэтому прежде чем рассуждать о чем-то, осуждать и так далее, вы всегда задавайте вопрос: "Ну а какая цель, для чего, зачем?". Если бы они все сдохли там, нам бы было очень тяжело, нас бы обвинили, что это мы их. Поэтому тут политика. Она не всегда должна быть прямолинейной. И я сам часто об этом говорю, потому что я человек слишком прямолинейный порой. А надо утихомириться, иногда подумать о будущем, о цели, о нашем государстве", - сказал Президент.

"Это не значит, что мы этих бандитов повыпускаем и они завтра нам взорвут страну. Это бандиты. Где они находятся? Знаете. Кто им деньги платит? Знаете. Если бы не платили, их бы давно уже не было. Значит, у них (у тех, кто платит деньги. - Прим. БЕЛТА) есть интерес к Беларуси. Тоже знаете, какой интерес. В этом хитросплетении политическом надо выстоять, удержаться и ни в коем случае не подставиться, защищая свои интересы", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что белорусские спецслужбы видят и серьезно контролируют соответствующих людей, но многое публично не сообщается.