Минск готовится встретить День Независимости. В праздничной афише дня более 150 мероприятий

Минск в предчувствии праздника Дня Независимости! 3 июля в афише более 150 мероприятий: от патриотических акций и спортивных стартов до концертов и зрелищного фейерверка.

По традиции праздник откроет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Победы. Центральное событие в столице - гала-концерт "Сильные - в единстве, единственные - в песне", который пройдет у стелы "Минск - город-герой". Территория у Дворца спорта станет центральной площадкой для общего празднования со щедрой ярмаркой и творческим колоритом под названием "Магистраль нашей Независимости". Завершится праздничный вечер акцией "Споем гимн вместе!"