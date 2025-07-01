Путин и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфликта Ирана и Израиля и ударов США по иранским объектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президенты отметили важность уважения права Ирана на мирный атом и выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

"Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, были достигнуты исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении пресс-службы.

Путин и Макрон условились продолжить контакты в целях возможной координации позиций по урегулированию на Ближнем Востоке, а также отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности.

Помимо этого, в разговоре с французским коллегой российский лидер отметил, что "украинский конфликт - это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей".

Страны Запада, указал Путин, "ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями". Он также подчеркнул, что урегулирование в Украине должно быть комплексным, устранять первопричины, опираться на реалии на земле. Путин, отмечает Кремль, "подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии".

"Условлено продолжить контакты в целях возможной координации позиций, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. - Разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном носил содержательный характер".