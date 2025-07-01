Лукашенко: Удары по Ирану были абсолютны незаконны

Удары по Ирану были абсолютны незаконны. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешние удары по Ирану напомнили о том, как в свое время Соединенные Штаты сфабриковали повод для вторжения в Ирак. Тогда американцы продемонстрировали в ООН пробирку якобы с образцом опасного вещества.

Похожим образом развивалась ситуация и с Ираном, которого обвиняли в создании или попытках создания ядерного оружие.

"В Иране нашли а-ля пробирку: там ядерное оружие завтра будет, значит, надо нанести удар. Давайте подумаем: а кто дал право, кто разрешил? Почему страна, которая обладает ядерным оружием, должна бомбить такую же страну, которая пусть даже, может быть, стремиться к этому (чтобы себя защитить). Какое право она имеет бомбить?" - задался вопросом Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что "путанные, несвязанные" обращения Дональда Трампа по этому поводу были просто смешны. "Кстати, я американцам об этом говорил откровенно", - сказал глава государства.

По словам Президента, на недавней встрече с посланником Президента США по Украине Китом Келлогом стороны подробно обсудили ситуацию в Иране, в целом на Ближнем Востоке. "Это для нас, говорю, неприемлемо. Рассказал им, как воевали вместе. Говорю, ну там помоложе были люди, вы, наверное, в школе это не учили. А мы учили, изучали. Но были и постарше, ровесники Трампа. "Вы-то, говорю, это помните, знаете?" - "Понимаем, помним", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент заявил, что, анализируя ситуацию в мире, не склонен доверять Западу. Свою позицию он донес и американской стороне.