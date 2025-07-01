Почему Европе больше не нужны мигранты

В Европе политика "открытых дверей" уходит в прошлое: почему Польша не готова принимать мигрантов. Польша вводит пограничный контроль с Литвой и Германией. Очередной пример двойных стандартов в области миграции. Стоит вспомнить визовый скандал в 2023-м, когда вскрылось, что за 5 тыс. долларов МИД Польши выдавал "шенген" любому желающему даже без дополнительной проверки документов. А теперь показательные закрытия границ и заборы.

В Европе только и разговоров, что о новом миграционном кризисе. На фоне недавней эскалации на Ближнем Востоке и хрупкого перемирия новая волна беженцев захлестнула "цветущий сад". И это на фоне обвала рождаемости и падения численности коренного населения.

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Telegraph бьет тревогу. В 2025-м уже в четверти английских школ учащиеся британского происхождения стали меньшинством. В 72 школах таких вовсе не осталось. А в 454 они составляют меньше 2 % от всех школьников. Великое переселение - в самом разгаре: в первый день июня на лодках из Франции через Ла-Манш в Британию прибыло около 1200 мигрантов. Численность беженцев достигла рекордных значений. Тем не менее, согласно статистическим данным, чаще всего мигранты в поисках новой жизни направляются в Германию, Испанию и Италию.

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Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы:

"Миграционный кризис в Европе - это наглядный пример бестолковой, совершенно непродуманной, неразумной, непрофессиональной деятельности европейских чиновников. То есть этот кризис вызван их же действиями, которые они совершали на протяжении всего последнего периода. Ну и, конечно же, надо особо отметить первопричины. Никто не заставлял внести демократию в страны Северной Африки, Ближний Восток. Конечно, пошли мигранты, теперь они вздыхают. Кто-то там решил, что теперь за счет мигрантов такого перемешивания общества, может быть, они получат демографический взрыв. На самом деле это полная профессиональная профанация. И эти люди не собираются интегрироваться. Напряженность растет, потому что люди, которые ничего не делают, не собираются ничего делать, находятся на попечении государства".

Берлин, который на протяжении долгих лет оставался лидером по числу заявок на предоставление убежища, уже трещит по швам. Миграционная политика как триггер системного кризиса. Власти, наконец, решили действовать, а точнее "возвращать". Тысячами они отправляют мигрантов обратно в Польшу.

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Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Германия вроде бы считает, что мигранты - это очень хорошо и правильно, но получает огромные порции мигрантов со стороны Польши, которая не хочет их видеть на своей территории. И поэтому, когда говорят о том, что Германия обратно выдворяет этих мигрантов на территорию Польши - это те самые мигранты, которые и прибыли с территории Польши, используя дыры в системе пограничных служб".

Политолог уверен, что практически мигранты стали новым способом источников дохода для правительств, для спецслужб, для криминальных структур. Миграционный поток помогают организовать криминальные синдикаты, мафиозные группы, правительства. "В частности, мы помним, что несколько лет назад Министерство внутренних дел Польши организовало практически каналы коммуникации, которые включали в себя сотни тысяч человек, которые транспортировались через территорию Польши", - напомнил Владимир Киреев.

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На границе развернулось настоящее противостояние. Смешались правозащитники, блогеры, беженцы, местные патрули. Громкие скандал спровоцировал ролик с "места перекладывания ответственности". На кадрах отчетливо видно, как польские пограничники сопровождают нелегалов с немецкой стороны на территорию Польши. Поляки пишут гневные комментарии и в очередной раз задаются вопросом: в чьих интересах работает местная власть? Делятся кадрами как те, на кого тратят их кровные - налоги - обогащают местный колорит.