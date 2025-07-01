Стариков: Беларусь готова протянуть руку Ливии, тем более что помощь взаимовыгодна для двух стран

"Вся номенклатура белорусской промышленности и сельского хозяйства может быть востребована в Ливии, которая сегодня готова обеспечивать относительно платежеспособный спрос. Страна восстанавливается, здесь Россия и Беларусь всегда рады оказать поддержку тем, кто тем более восстанавливается после всего того, что учинили западные страны под эгидой взращивания демократии и прочей ерундой, лишив вероломно извне развивающееся государство Ливию, в общем-то, этой самой государственности. К сожалению, так бывает, но мы всегда готовы протянуть руку, тем более такая помощь взаимовыгодна, мы это понимаем. Это интенсификация торговли, это новые рынки, это новые деньги, это инвестиции".