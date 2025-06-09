Калининград хочет поставлять в Беларусь аккумуляторные батареи для электротранспорта. Об этом после встречи у главы белорусского государства заявил журналистам губернатор Калининградской области России Алексей Беспрозванных, передает корреспондент БЕЛТА.

В программе работы в Беларуси у руководителя российского региона в том числе значится посещение предприятий "Белкоммунмаш" и МАЗ. Речь не просто об ознакомительном визите, а об обсуждении конкретных предложений по развитию сотрудничества.

В настоящее время в Калининградской области строится один из крупнейших заводов по производству аккумуляторных батарей для электротранспорта. "Электрификация транспорта - одно из ключевых направлений сегодня. Мы с министром промышленности (Беларуси. - Прим. БЕЛТА) обсуждали, что Президент поставил серьезную задачу по росту электрификации здесь, в Беларуси. Мы готовы предложить свою батарею, чтобы она использовалась в транспорте в Беларуси, и обсудить совместные проекты, связанные с этим", - заявил Алексей Беспрозванных.

Он отметил, что регион также приобретает в Беларуси различную технику, в том числе дорожно-строительную, для нужд сельского хозяйства.