Калининград ставит цель выйти на досанкционный уровень товарооборота с Беларусью

"За последние два года товарооборот между Калининградской областью и областями Беларуси снизился. Мы поставили для себя амбициозную цель - у нас долгосрочные соглашения со всеми областями Беларуси - выйти на досанкционный уровень товарооборота. Ключевой причиной снижения товарооборота являются те ограничения, которые вводятся нашими недружественными соседями. Но бизнес адаптируется, подстраивается, находит новые логистические каналы. Если у нас идет ограничение по сухопутным перевозкам, то мы развиваем морские перевозки", - сказал глава российского региона.