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Калининград ставит цель выйти на досанкционный уровень товарооборота с Беларусью
Калининградская область ставит цель выйти на досанкционный уровень товарооборота с Беларусью. Об этом после встречи у главы белорусского государства заявил журналистам губернатор Калининградской области России Алексей Беспрозванных, передает корреспондент БЕЛТА.
"За последние два года товарооборот между Калининградской областью и областями Беларуси снизился. Мы поставили для себя амбициозную цель - у нас долгосрочные соглашения со всеми областями Беларуси - выйти на досанкционный уровень товарооборота. Ключевой причиной снижения товарооборота являются те ограничения, которые вводятся нашими недружественными соседями. Но бизнес адаптируется, подстраивается, находит новые логистические каналы. Если у нас идет ограничение по сухопутным перевозкам, то мы развиваем морские перевозки", - сказал глава российского региона.
Что касается совместных проектов, то одно из важных направлений касается мелиорации, что очень востребовано в Калининградской области. "В Беларуси есть очень хороший опыт работы с этими землями. Мы сегодня обсудили совместную программу по использованию технологий и оборудования, которое здесь производится", - рассказал Алексей Беспрозванных.
Фото: РБК