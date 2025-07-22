Коррупционный олимпийский скандал разгорелся в Италии

Коррупционный скандал на Олимпиаде-2026: мэра Милана Джузеппе Сала подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве спортивных объектов.

По данным портала Inside the Games, расследование также вскрыло ряд возможных нарушений, в том числе подделку документов. Под следствием оказались 74 человека, включая мэра, которому вменяют сокрытие конфликта интересов и давление на комитет, выдающий разрешения на строительство олимпийских объектов.