Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Девам нужно открыться миру, а Близнецам - следить за здоровьем

На этой неделе не зацикливайтесь над тем, что уже оказалось в прошлом. Полезнее будет подумать над настоящим и позволить себе новые мечтания. Смело доверяйте интуиции. Можете начать подводить итоги прошедшего месяца и готовить почву для новых начинаний и целей.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

На неделе потребуется выработать стратегию, чтобы решить всевозможные задачи. Пересмотрите старые планы. Не торопите события, лучше уделите время анализу произошедшего. В середине недели может поступить неожиданное предложение от коллег.

Вы будете чересчур эмоциональны, поэтому можете разжечь споры на пустом месте из-за усталости. Найдите время для уединения, чтобы восстановить силы. Обратите внимание на режим сна и питание, ведь пока остается высокая нагрузка на нервную систему. Расслабиться помогут прогулки на свежем воздухе и физическая активность.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя - подходящий период для обучения и расширения горизонтов. Не отказывайтесь от командировок или участия в важных переговорах. Не бойтесь делиться своими идеями - вас услышат.

Неделя благоприятна для глубоких, доверительных бесед. Если вы в паре, обсудите планы на будущее. Одинокие представители знака могут встретить интересного человека в интеллектуальной среде (на курсах, лекциях, в книжных магазинах). Начните заниматься и своим здоровьем - найдите фитнес-программы, ведь энергия находится на подъеме.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ваше внимание будет приковано к совместным финансам, инвестициям или кредитам. На работе есть вероятность получить премию или выгодное предложение о сотрудничестве. Будьте осторожны с обещаниями, которые даете.

Одиноких Близнецов может ждать судьбоносная встреча, которая перевернет их представление о любви. Следите за своим состоянием здоровья - возможны перепады давления. Контролируйте и уровень стресса.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя ставит во главу угла ваши личные отношения, а в профессиональной деятельности вас ждут важные переговоры, подписание контрактов или встреча с влиятельным человеком. Не стесняйтесь просить у людей помощи, потому что вас поймут и поддержат.

В личной жизни возможны как гармоничные прорывы, так и выяснение отношений, если накопилось недовольство. Будьте честны, но деликатны, избегайте токсичного общения. Больше времени проводите с близкими, которые принесут в вашу душу спокойствие.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

У вас ожидается продуктивная неделя - вы будете выполнять рутинные дела и наводить порядок в документах, разберите завалы на рабочем столе и в компьютере.

Гармония в быту - залог гармонии в отношениях, поэтому устройте совместную уборку, приготовление ужина или поход в магазин. Это может доставить неожиданное удовольствие и сблизиться с партнером. Обратите внимание на режим питания. Избегайте тяжелой пищи. Для поддержания энергии отлично подойдут йога, пилатес и полноценный отдых.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для вас неделя станет настоящим творческим и профессиональным подъемом. Используйте это время для реализации смелых проектов и демонстрации своих талантов, особенно если деятельность связана непосредственно с творчеством. Не бойтесь быть в центре внимания - вас оценят по достоинству.

Эта семидневка еще и идеальное время для свиданий, новых знакомств и признаний в любви. Если вы находитесь в поиске, то будьте открыты миру - ваша энергия очень привлекательна. Ее также можно направить на спортивные достижения или активный отдых.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

В ближайшие семь дней сделайте акцент на дом, семью и недвижимость. Возможны удачные сделки с жильем и решение семейных вопросов.

Не бойтесь просить у семьи поддержки - она придаст силы. А если потребуется побыть в уединении, чтобы восстановить внутренний баланс, также попросите своих домочадцев не тревожить вас какое-то время.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ожидается неделя активного общения, встреч, поездок и переговоров. Ваша харизма и дар убеждения будут на высоте, поэтому используйте это, чтобы продвинуть свои идеи. Но будьте внимательны к деталям в контрактах и любых других документах.

Слова, сказанные вами, будут иметь большую силу, а это поможет сблизиться с дорогим человеком или наладить контакт с тем, с кем находитесь в ссоре. Следите за режимом дня, чтобы не получить переутомление.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам стоит начать подводить финансовые итоги и планировать бюджет. Может поступить выгодное предложение продажи или обмена недвижимости, но в данном случае проявляйте практичность и не поддавайтесь на спонтанные траты.

Если заметили, что энергия находится на спаде, то не пугайтесь, это нормально. Дайте себе отдохнуть, сосредоточьтесь на качестве, а не количестве сна.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам придется взять на себя ответственность и инициативу. Эти действия и старания с вашей стороны начальство обязательно заметит. Взамен можете смело заявлять о своих амбициях.

В личных отношениях также берите инициативу в свои руки - половинке это понравится. А одинокие Козероги могут оказаться в центре внимания. Эта семидневка также является отличным временем для решения давних проблем со здоровьем, поэтому не медлите с записью к врачу и началом курса процедур.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы будете наслаждаться спокойствием, не спеша завершайте старые дела, анализируйте ошибки и накапливайте силы для будущего рывка. Прислушивайтесь и к своей интуиции.

Вам может хотеться уединения. Создайте вокруг себя среду, где можно было бы побыть одному, чтобы восстановить силы и выбросить из головы все лишнее. Чтобы отвлечься от информации и шума, займитесь медитациями, чтением, совершите спокойные прогулки на свежем воздухе.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе активно вливайтесь в коллектив, чтобы создать хорошую команду, общайтесь с друзьями-единомышленниками. Дадим небольшой совет: попробуйте принять участие в конференции или неформальной встрече - это может привести к перспективным знакомствам.