Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Девам нужно открыться миру, а Близнецам - следить за здоровьем
Автор:Редакция news.by
Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Девам нужно открыться миру, а Близнецам - следить за здоровьемnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3cd05d3-c0aa-4771-9498-994680972f49/conversions/724c80c5-8a28-4afb-8eae-01b3ecd7a0ff-xl-___webp_1920.webp 1920w
На этой неделе не зацикливайтесь над тем, что уже оказалось в прошлом. Полезнее будет подумать над настоящим и позволить себе новые мечтания. Смело доверяйте интуиции. Можете начать подводить итоги прошедшего месяца и готовить почву для новых начинаний и целей.
На неделе потребуется выработать стратегию, чтобы решить всевозможные задачи. Пересмотрите старые планы. Не торопите события, лучше уделите время анализу произошедшего. В середине недели может поступить неожиданное предложение от коллег.
Вы будете чересчур эмоциональны, поэтому можете разжечь споры на пустом месте из-за усталости. Найдите время для уединения, чтобы восстановить силы. Обратите внимание на режим сна и питание, ведь пока остается высокая нагрузка на нервную систему. Расслабиться помогут прогулки на свежем воздухе и физическая активность.
Эта неделя - подходящий период для обучения и расширения горизонтов. Не отказывайтесь от командировок или участия в важных переговорах. Не бойтесь делиться своими идеями - вас услышат.
Неделя благоприятна для глубоких, доверительных бесед. Если вы в паре, обсудите планы на будущее. Одинокие представители знака могут встретить интересного человека в интеллектуальной среде (на курсах, лекциях, в книжных магазинах). Начните заниматься и своим здоровьем - найдите фитнес-программы, ведь энергия находится на подъеме.
Ваше внимание будет приковано к совместным финансам, инвестициям или кредитам. На работе есть вероятность получить премию или выгодное предложение о сотрудничестве. Будьте осторожны с обещаниями, которые даете.
Одиноких Близнецов может ждать судьбоносная встреча, которая перевернет их представление о любви. Следите за своим состоянием здоровья - возможны перепады давления. Контролируйте и уровень стресса.
Эта неделя ставит во главу угла ваши личные отношения, а в профессиональной деятельности вас ждут важные переговоры, подписание контрактов или встреча с влиятельным человеком. Не стесняйтесь просить у людей помощи, потому что вас поймут и поддержат.
В личной жизни возможны как гармоничные прорывы, так и выяснение отношений, если накопилось недовольство. Будьте честны, но деликатны, избегайте токсичного общения. Больше времени проводите с близкими, которые принесут в вашу душу спокойствие.
У вас ожидается продуктивная неделя - вы будете выполнять рутинные дела и наводить порядок в документах, разберите завалы на рабочем столе и в компьютере.
Гармония в быту - залог гармонии в отношениях, поэтому устройте совместную уборку, приготовление ужина или поход в магазин. Это может доставить неожиданное удовольствие и сблизиться с партнером. Обратите внимание на режим питания. Избегайте тяжелой пищи. Для поддержания энергии отлично подойдут йога, пилатес и полноценный отдых.
Для вас неделя станет настоящим творческим и профессиональным подъемом. Используйте это время для реализации смелых проектов и демонстрации своих талантов, особенно если деятельность связана непосредственно с творчеством. Не бойтесь быть в центре внимания - вас оценят по достоинству.
Эта семидневка еще и идеальное время для свиданий, новых знакомств и признаний в любви. Если вы находитесь в поиске, то будьте открыты миру - ваша энергия очень привлекательна. Ее также можно направить на спортивные достижения или активный отдых.
В ближайшие семь дней сделайте акцент на дом, семью и недвижимость. Возможны удачные сделки с жильем и решение семейных вопросов.
Не бойтесь просить у семьи поддержки - она придаст силы. А если потребуется побыть в уединении, чтобы восстановить внутренний баланс, также попросите своих домочадцев не тревожить вас какое-то время.
Ожидается неделя активного общения, встреч, поездок и переговоров. Ваша харизма и дар убеждения будут на высоте, поэтому используйте это, чтобы продвинуть свои идеи. Но будьте внимательны к деталям в контрактах и любых других документах.
Слова, сказанные вами, будут иметь большую силу, а это поможет сблизиться с дорогим человеком или наладить контакт с тем, с кем находитесь в ссоре. Следите за режимом дня, чтобы не получить переутомление.
Вам стоит начать подводить финансовые итоги и планировать бюджет. Может поступить выгодное предложение продажи или обмена недвижимости, но в данном случае проявляйте практичность и не поддавайтесь на спонтанные траты.
Если заметили, что энергия находится на спаде, то не пугайтесь, это нормально. Дайте себе отдохнуть, сосредоточьтесь на качестве, а не количестве сна.
Вам придется взять на себя ответственность и инициативу. Эти действия и старания с вашей стороны начальство обязательно заметит. Взамен можете смело заявлять о своих амбициях.
В личных отношениях также берите инициативу в свои руки - половинке это понравится. А одинокие Козероги могут оказаться в центре внимания. Эта семидневка также является отличным временем для решения давних проблем со здоровьем, поэтому не медлите с записью к врачу и началом курса процедур.
Вы будете наслаждаться спокойствием, не спеша завершайте старые дела, анализируйте ошибки и накапливайте силы для будущего рывка. Прислушивайтесь и к своей интуиции.
Вам может хотеться уединения. Создайте вокруг себя среду, где можно было бы побыть одному, чтобы восстановить силы и выбросить из головы все лишнее. Чтобы отвлечься от информации и шума, займитесь медитациями, чтением, совершите спокойные прогулки на свежем воздухе.
На работе активно вливайтесь в коллектив, чтобы создать хорошую команду, общайтесь с друзьями-единомышленниками. Дадим небольшой совет: попробуйте принять участие в конференции или неформальной встрече - это может привести к перспективным знакомствам.
Проявляйте социальную активность и вне рабочего места. Одиноким представителям знака стоит ждать роман, который может завязаться в кругу общих интересов. На этой неделе ваше здоровье будет сильно зависеть от окружения, поэтому находитесь вокруг приятных людей и избегайте конфликтов.