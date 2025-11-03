Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Девам нужно открыться миру, а Близнецам - следить за здоровьем

На этой неделе не зацикливайтесь над тем, что уже оказалось в прошлом. Полезнее будет подумать над настоящим и позволить себе новые мечтания. Смело доверяйте интуиции. Можете начать подводить итоги прошедшего месяца и готовить почву для новых начинаний и целей.

На неделе потребуется выработать стратегию, чтобы решить всевозможные задачи. Пересмотрите старые планы. Не торопите события, лучше уделите время анализу произошедшего. В середине недели может поступить неожиданное предложение от коллег.

Вы будете чересчур эмоциональны, поэтому можете разжечь споры на пустом месте из-за усталости. Найдите время для уединения, чтобы восстановить силы. Обратите внимание на режим сна и питание, ведь пока остается высокая нагрузка на нервную систему. Расслабиться помогут прогулки на свежем воздухе и физическая активность.

Эта неделя - подходящий период для обучения и расширения горизонтов. Не отказывайтесь от командировок или участия в важных переговорах. Не бойтесь делиться своими идеями - вас услышат.

Неделя благоприятна для глубоких, доверительных бесед. Если вы в паре, обсудите планы на будущее. Одинокие представители знака могут встретить интересного человека в интеллектуальной среде (на курсах, лекциях, в книжных магазинах). Начните заниматься и своим здоровьем - найдите фитнес-программы, ведь энергия находится на подъеме.

Ваше внимание будет приковано к совместным финансам, инвестициям или кредитам. На работе есть вероятность получить премию или выгодное предложение о сотрудничестве. Будьте осторожны с обещаниями, которые даете.

Одиноких Близнецов может ждать судьбоносная встреча, которая перевернет их представление о любви. Следите за своим состоянием здоровья - возможны перепады давления. Контролируйте и уровень стресса.

Эта неделя ставит во главу угла ваши личные отношения, а в профессиональной деятельности вас ждут важные переговоры, подписание контрактов или встреча с влиятельным человеком. Не стесняйтесь просить у людей помощи, потому что вас поймут и поддержат.

В личной жизни возможны как гармоничные прорывы, так и выяснение отношений, если накопилось недовольство. Будьте честны, но деликатны, избегайте токсичного общения. Больше времени проводите с близкими, которые принесут в вашу душу спокойствие.

У вас ожидается продуктивная неделя - вы будете выполнять рутинные дела и наводить порядок в документах, разберите завалы на рабочем столе и в компьютере.

Гармония в быту - залог гармонии в отношениях, поэтому устройте совместную уборку, приготовление ужина или поход в магазин. Это может доставить неожиданное удовольствие и сблизиться с партнером. Обратите внимание на режим питания. Избегайте тяжелой пищи. Для поддержания энергии отлично подойдут йога, пилатес и полноценный отдых.

Для вас неделя станет настоящим творческим и профессиональным подъемом. Используйте это время для реализации смелых проектов и демонстрации своих талантов, особенно если деятельность связана непосредственно с творчеством. Не бойтесь быть в центре внимания - вас оценят по достоинству.

Эта семидневка еще и идеальное время для свиданий, новых знакомств и признаний в любви. Если вы находитесь в поиске, то будьте открыты миру - ваша энергия очень привлекательна. Ее также можно направить на спортивные достижения или активный отдых.

В ближайшие семь дней сделайте акцент на дом, семью и недвижимость. Возможны удачные сделки с жильем и решение семейных вопросов.

Не бойтесь просить у семьи поддержки - она придаст силы. А если потребуется побыть в уединении, чтобы восстановить внутренний баланс, также попросите своих домочадцев не тревожить вас какое-то время.

Ожидается неделя активного общения, встреч, поездок и переговоров. Ваша харизма и дар убеждения будут на высоте, поэтому используйте это, чтобы продвинуть свои идеи. Но будьте внимательны к деталям в контрактах и любых других документах.

Слова, сказанные вами, будут иметь большую силу, а это поможет сблизиться с дорогим человеком или наладить контакт с тем, с кем находитесь в ссоре. Следите за режимом дня, чтобы не получить переутомление.

Вам стоит начать подводить финансовые итоги и планировать бюджет. Может поступить выгодное предложение продажи или обмена недвижимости, но в данном случае проявляйте практичность и не поддавайтесь на спонтанные траты.

Если заметили, что энергия находится на спаде, то не пугайтесь, это нормально. Дайте себе отдохнуть, сосредоточьтесь на качестве, а не количестве сна.

Вам придется взять на себя ответственность и инициативу. Эти действия и старания с вашей стороны начальство обязательно заметит. Взамен можете смело заявлять о своих амбициях.

В личных отношениях также берите инициативу в свои руки - половинке это понравится. А одинокие Козероги могут оказаться в центре внимания. Эта семидневка также является отличным временем для решения давних проблем со здоровьем, поэтому не медлите с записью к врачу и началом курса процедур.

Вы будете наслаждаться спокойствием, не спеша завершайте старые дела, анализируйте ошибки и накапливайте силы для будущего рывка. Прислушивайтесь и к своей интуиции.

Вам может хотеться уединения. Создайте вокруг себя среду, где можно было бы побыть одному, чтобы восстановить силы и выбросить из головы все лишнее. Чтобы отвлечься от информации и шума, займитесь медитациями, чтением, совершите спокойные прогулки на свежем воздухе.

На работе активно вливайтесь в коллектив, чтобы создать хорошую команду, общайтесь с друзьями-единомышленниками. Дадим небольшой совет: попробуйте принять участие в конференции или неформальной встрече - это может привести к перспективным знакомствам.

Проявляйте социальную активность и вне рабочего места. Одиноким представителям знака стоит ждать роман, который может завязаться в кругу общих интересов. На этой неделе ваше здоровье будет сильно зависеть от окружения, поэтому находитесь вокруг приятных людей и избегайте конфликтов.

