Какие специи добавить в кофе, чтобы улучшить вкус и пользу напитка

Сам по себе кофе обладает насыщенным вкусом и ароматом, но специи делают напиток еще интереснее и полезнее. О популярных рецептах рассказала нутрициолог Светлана Синиченко, пишет sb.by.

Корица - одна из самых распространенных добавок к кофе. Она придает напитку сладковатый вкус с легкими древесными нотками. Кроме того, корица известна своими антиоксидантными свойствами и способностью снижать уровень сахара в крови.

Благодаря кардамону кофе приобретает легкий пряный аромат и немного освежающий вкус. Пряность также помогает улучшить пищеварение и способствует снижению воспаления в организме.

Имбирь придает кофе остроту и согревающие свойства. Это особенно актуально зимой. Имбирь известен своим противовоспалительным действием. Также он улучшает кровообращение.

Гвоздика имеет сильный аромат и пикантный вкус. Она хорошо сочетается с кофе. Гвоздика полезна для здоровья зубов и десен благодаря своим антисептическим свойствам.

Ванильный экстракт или стручки ванили обогащают кофе сладким и мягким ароматом. Ваниль успокаивает нервную систему и улучшает настроение.

Мускатный орех делает вкус кофе слегка ореховым и землистым. Он стимулирует мозговую активность и улучшает концентрацию внимания.

Шафран - дорогая, но очень ароматная специя, придающая кофе экзотический вкус и яркий золотистый оттенок. Шафран полезен для зрения и нервной системы.

Черный перец усиливает вкус кофе и добавляет ему легкую остринку. Он также способствует улучшению пищеварения и ускорению обмена веществ.

Куркума обладает ярко выраженными противовоспалительными свойствами. Благодаря ей кофе приобретает приятный желтоватый оттенок. А еще куркума отлично сочетается с молоком и сливками.

Звездчатый анис имеет сладкий аромат и вкус, напоминающий лакрицу. Он придает кофе легкость и свежесть. Анис полезен для дыхательной системы и помогает при кашле.

"Можно всыпать щепотку выбранной специи прямо в чашку с молотым кофе перед завариванием. Еще один вариант - заваривать кофе вместе со специей в турке или кофемашине. А специи в виде сиропа или экстракта можно добавлять после приготовления кофе", - объяснила эксперт.