Праздники в августе 2025 года в Беларуси

Август - так назвали месяц в честь римского императора Октавиана Августа. Обычно в этом месяце, как считали предки, нужно подводить итоги прошедшего лета. А еще ходят слухи, что в августе рождаются настоящие лидеры, способные стать успешными бизнесменами.

Кстати, есть примета, которая гласит, что если в августе идут теплые дожди, то будет изобилие грибов. Спрогнозировать четко, какая будет погода каждый день на протяжении месяца, невозможно, но зато узнать, какие праздники будут отмечать белорусы в августе, вполне реально, прочитав эту статью.

2 августа

День работников органов государственного контроля

Праздник был учрежден всего год назад - 9 апреля 2024, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, благодаря которому было внесено дополнение в Указ от 26 марта 1998 года № 157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь", поэтому в 2025-м сотрудники впервые отпразднуют свой профессиональный день.

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Главные задачи КГК сегодня - это обеспечение экономической безопасности страны, слежение за правильным расходованием госбюджета и использованием госсобственности.

День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси

День десантника в Беларуси стали отмечать с 2010 года. Но корни праздника уходят во времена СССР. Сейчас силы специальных операций являются одним из важных элементов в обеспечении нацбезопасности страны. Десантники и военнослужащие сил спецопераций выполняют различные задачи - ведут контрдиверсионную деятельность, разведку, борьбу с незаконными вооруженными формированиями, могут быть подключены к охране госграницы.

3 августа

День железнодорожника

Железнодорожники отмечают свой день в первое воскресенье августа. Праздник у работников железной дороги появился сразу после того, как начали строиться и развиваться железнодорожные магистрали.

Факт Впервые в Беларуси железная дорога появилась в Гродно - там построили в 1862 году первую линию Поречье-Гродно, которая стала частью Петербургско-Варшавской ж/д.

Однако создание официальной БЖД можно отнести к 1871 году, когда была введена дорога Смоленск - Орша - Минск - Брест.

5 августа

День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь

5 августа 1992 года в Беларуси сформировали Управление налоговых расследований, которое стало основоположником создания Департамента финрасследований, которое входит в структуру КГК Республики Беларусь.

Наручники рядом с кучей долларовых купюр лежат на лавке синего цвета news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc243ae7-bbaa-437c-9a50-a95cb9c61650/conversions/a04a6a69-f8cd-41f3-b9d9-ee7d7523d922-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc243ae7-bbaa-437c-9a50-a95cb9c61650/conversions/a04a6a69-f8cd-41f3-b9d9-ee7d7523d922-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc243ae7-bbaa-437c-9a50-a95cb9c61650/conversions/a04a6a69-f8cd-41f3-b9d9-ee7d7523d922-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc243ae7-bbaa-437c-9a50-a95cb9c61650/conversions/a04a6a69-f8cd-41f3-b9d9-ee7d7523d922-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня сотрудники органов финансовых расследований занимаются контролированием расходов госсредств, которые распределяются в соответствии с госпрограммами, противодействием коррупции, пресечением незаконной предпринимательской деятельности, выявлением фактов уклонения от выплаты налогов.

6 августа

День железнодорожных войск

Обеспечить транспортную безопасность - главная задача военнослужащих этого рода войск. Однако представители железнодорожных войск могут выполнять и другие не менее важные задачи, а именно строить и восстанавливать поврежденные пути, вести обслуживание ж/д путей, в том числе и во время боевых действий или любых других нештатных ситуаций.

10 августа

День строителя

Ежегодно люди, трудящиеся в сфере строительства, отмечают свой профессиональный праздник во второе воскресенье августа, и в 2025 году этот день выпал на 10-е число.

Строитель в каске и оранжевом жилете строит деревянный дом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e6c2150-12a6-466c-906c-6446b31c1548/conversions/ebde271b-e14b-45b7-95bb-b2e1755f87c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e6c2150-12a6-466c-906c-6446b31c1548/conversions/ebde271b-e14b-45b7-95bb-b2e1755f87c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e6c2150-12a6-466c-906c-6446b31c1548/conversions/ebde271b-e14b-45b7-95bb-b2e1755f87c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e6c2150-12a6-466c-906c-6446b31c1548/conversions/ebde271b-e14b-45b7-95bb-b2e1755f87c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня строители вносят большой вклад в развитие самых маленьких и самых больших населенных пунктов, ведь без таких работников уже невозможно представить современную жизнь, потому как в Беларуси активно строятся огромные микрорайоны, метро, спортивные, социальные объекты, проводятся реставрации зданий, возводятся предприятия. И все это создается руками маляров, штукатуров, инженеров-строителей, монтажников, реставраторов и многих других.

11 августа

Рождество святителя Николая Чудотворца

В этот день православные верующие празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца. Еще при жизни святой творил чудеса - спасал от утопления, выводил из темниц несправедливо осужденных людей, совершал исцеление тяжелобольных, воскрешал умерших, требовал, если необходимо, восстановления справедливости. Его жизнь - это пример того, как нужно жить и относиться с любовью к ближним, сострадать им.

Кроме этого, Николай Чудотворец считался на Руси покровителем государственной власти. Люди верили, что он поддерживает и наставляет на правильный путь и решения православных царей.

17 августа

День Военно-воздушных сил Республики Беларусь

В каждое третье воскресенье августа представители ВВС Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. Войска стоят на защите населенных пунктов и военной инфраструктуры государства, противодействуют атакам врага с воздуха, при необходимости также могут нанести поражение вооруженным силам неприятеля.

Истребитель Су-30 выполняет тренировочный полет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86a40ee0-cf68-4034-94e5-532de9decf24/conversions/56b54719-c0b8-47b4-8ca2-850ace0f6c14-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86a40ee0-cf68-4034-94e5-532de9decf24/conversions/56b54719-c0b8-47b4-8ca2-850ace0f6c14-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86a40ee0-cf68-4034-94e5-532de9decf24/conversions/56b54719-c0b8-47b4-8ca2-850ace0f6c14-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86a40ee0-cf68-4034-94e5-532de9decf24/conversions/56b54719-c0b8-47b4-8ca2-850ace0f6c14-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня в Беларуси военно-воздушные силы благодаря современному оснащению могут выполнять даже самые непростые боевые задачи. Эти силы всегда находятся в постоянной готовности и могут дать решительный ответ противнику.

19 августа

Преображение Господне

В православной церкви этот праздник относится к двунадесятым непереходящим. В этот день в церкви вспоминают событие преображения Иисуса Христа на горе перед тремя учениками - Петром, Иаковом, Иоанном. Тем самым Он показал, что является не только человеком, но и Сыном Божьим.

23 августа

День работников государственной статистики Республики Беларусь

105 лет назад, а именно 23 августа 1920 года было образовано Центральное статистическое бюро. Уже после обретения Беларусью независимости бюро в 1994 году было реорганизовано и стало называться Министерством статистики и анализа, однако спустя несколько лет название изменилось вновь и закрепилось как Национальный статистический комитет Республики Беларусь, или Белстат.

Диаграммы, калькулятор, концепция мирового населения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccb53f35-d1e2-4d3c-a8c1-b8c4a532a47b/conversions/f4c086fb-fdd1-4419-83a9-44081c830488-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccb53f35-d1e2-4d3c-a8c1-b8c4a532a47b/conversions/f4c086fb-fdd1-4419-83a9-44081c830488-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccb53f35-d1e2-4d3c-a8c1-b8c4a532a47b/conversions/f4c086fb-fdd1-4419-83a9-44081c830488-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccb53f35-d1e2-4d3c-a8c1-b8c4a532a47b/conversions/f4c086fb-fdd1-4419-83a9-44081c830488-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сотрудники Белстата собирают информацию, анализируют и интерпретируют ее. Статистические данные собираются практически во всех областях - в бизнесе, демографии, здравоохранении, образовании, социологии и во многом другом.

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

Успение - один из двенадцати праздников, который особо чтит православная церковь. Праздник Успения ввели в память о кончине Божией Матери. Перед ним христиане выдерживают двухнедельный пост, который называется Успенским. Кстати, по строгости он вполне сравним с Великим.

Есть примета, что если на Успение стоит теплая погода, то такое же будет и бабье лето. А если с утра появился туман, то стоит ждать большой урожай грибов.

31 августа

День шахтера

Шахтер - профессия интересная, но не менее опасная, поэтому чтобы отдать дань уважения людям, которые порой ценой своей жизни двигают экономику страны, в Беларуси в последнее воскресенье августа отмечается День шахтера.

Шахтер в каске на черном фоне держит в руках черный уголь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512baf8e-854e-474d-a334-3d83ca0030a1/conversions/f34e87bd-6577-4b7b-9ec7-8593beb69b18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512baf8e-854e-474d-a334-3d83ca0030a1/conversions/f34e87bd-6577-4b7b-9ec7-8593beb69b18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512baf8e-854e-474d-a334-3d83ca0030a1/conversions/f34e87bd-6577-4b7b-9ec7-8593beb69b18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/512baf8e-854e-474d-a334-3d83ca0030a1/conversions/f34e87bd-6577-4b7b-9ec7-8593beb69b18-xl-___webp_1920.webp 1920w