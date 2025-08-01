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Праздники в августе 2025 года в Беларуси
Август - так назвали месяц в честь римского императора Октавиана Августа. Обычно в этом месяце, как считали предки, нужно подводить итоги прошедшего лета. А еще ходят слухи, что в августе рождаются настоящие лидеры, способные стать успешными бизнесменами.
Кстати, есть примета, которая гласит, что если в августе идут теплые дожди, то будет изобилие грибов. Спрогнозировать четко, какая будет погода каждый день на протяжении месяца, невозможно, но зато узнать, какие праздники будут отмечать белорусы в августе, вполне реально, прочитав эту статью.
2 августа
День работников органов государственного контроля
Праздник был учрежден всего год назад - 9 апреля 2024, когда Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, благодаря которому было внесено дополнение в Указ от 26 марта 1998 года № 157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь", поэтому в 2025-м сотрудники впервые отпразднуют свой профессиональный день.
Главные задачи КГК сегодня - это обеспечение экономической безопасности страны, слежение за правильным расходованием госбюджета и использованием госсобственности.
День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси
День десантника в Беларуси стали отмечать с 2010 года. Но корни праздника уходят во времена СССР. Сейчас силы специальных операций являются одним из важных элементов в обеспечении нацбезопасности страны. Десантники и военнослужащие сил спецопераций выполняют различные задачи - ведут контрдиверсионную деятельность, разведку, борьбу с незаконными вооруженными формированиями, могут быть подключены к охране госграницы.
3 августа
День железнодорожника
Железнодорожники отмечают свой день в первое воскресенье августа. Праздник у работников железной дороги появился сразу после того, как начали строиться и развиваться железнодорожные магистрали.
Факт
Впервые в Беларуси железная дорога появилась в Гродно - там построили в 1862 году первую линию Поречье-Гродно, которая стала частью Петербургско-Варшавской ж/д.
Однако создание официальной БЖД можно отнести к 1871 году, когда была введена дорога Смоленск - Орша - Минск - Брест.
5 августа
День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь
5 августа 1992 года в Беларуси сформировали Управление налоговых расследований, которое стало основоположником создания Департамента финрасследований, которое входит в структуру КГК Республики Беларусь.
Сегодня сотрудники органов финансовых расследований занимаются контролированием расходов госсредств, которые распределяются в соответствии с госпрограммами, противодействием коррупции, пресечением незаконной предпринимательской деятельности, выявлением фактов уклонения от выплаты налогов.
6 августа
День железнодорожных войск
Обеспечить транспортную безопасность - главная задача военнослужащих этого рода войск. Однако представители железнодорожных войск могут выполнять и другие не менее важные задачи, а именно строить и восстанавливать поврежденные пути, вести обслуживание ж/д путей, в том числе и во время боевых действий или любых других нештатных ситуаций.
10 августа
День строителя
Ежегодно люди, трудящиеся в сфере строительства, отмечают свой профессиональный праздник во второе воскресенье августа, и в 2025 году этот день выпал на 10-е число.
Сегодня строители вносят большой вклад в развитие самых маленьких и самых больших населенных пунктов, ведь без таких работников уже невозможно представить современную жизнь, потому как в Беларуси активно строятся огромные микрорайоны, метро, спортивные, социальные объекты, проводятся реставрации зданий, возводятся предприятия. И все это создается руками маляров, штукатуров, инженеров-строителей, монтажников, реставраторов и многих других.
11 августа
Рождество святителя Николая Чудотворца
В этот день православные верующие празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца. Еще при жизни святой творил чудеса - спасал от утопления, выводил из темниц несправедливо осужденных людей, совершал исцеление тяжелобольных, воскрешал умерших, требовал, если необходимо, восстановления справедливости. Его жизнь - это пример того, как нужно жить и относиться с любовью к ближним, сострадать им.
Кроме этого, Николай Чудотворец считался на Руси покровителем государственной власти. Люди верили, что он поддерживает и наставляет на правильный путь и решения православных царей.
17 августа
День Военно-воздушных сил Республики Беларусь
В каждое третье воскресенье августа представители ВВС Беларуси отмечают свой профессиональный праздник. Войска стоят на защите населенных пунктов и военной инфраструктуры государства, противодействуют атакам врага с воздуха, при необходимости также могут нанести поражение вооруженным силам неприятеля.
Сегодня в Беларуси военно-воздушные силы благодаря современному оснащению могут выполнять даже самые непростые боевые задачи. Эти силы всегда находятся в постоянной готовности и могут дать решительный ответ противнику.
19 августа
Преображение Господне
В православной церкви этот праздник относится к двунадесятым непереходящим. В этот день в церкви вспоминают событие преображения Иисуса Христа на горе перед тремя учениками - Петром, Иаковом, Иоанном. Тем самым Он показал, что является не только человеком, но и Сыном Божьим.
23 августа
День работников государственной статистики Республики Беларусь
105 лет назад, а именно 23 августа 1920 года было образовано Центральное статистическое бюро. Уже после обретения Беларусью независимости бюро в 1994 году было реорганизовано и стало называться Министерством статистики и анализа, однако спустя несколько лет название изменилось вновь и закрепилось как Национальный статистический комитет Республики Беларусь, или Белстат.
Сотрудники Белстата собирают информацию, анализируют и интерпретируют ее. Статистические данные собираются практически во всех областях - в бизнесе, демографии, здравоохранении, образовании, социологии и во многом другом.
28 августа
Успение Пресвятой Богородицы
Успение - один из двенадцати праздников, который особо чтит православная церковь. Праздник Успения ввели в память о кончине Божией Матери. Перед ним христиане выдерживают двухнедельный пост, который называется Успенским. Кстати, по строгости он вполне сравним с Великим.
Есть примета, что если на Успение стоит теплая погода, то такое же будет и бабье лето. А если с утра появился туман, то стоит ждать большой урожай грибов.
31 августа
День шахтера
Шахтер - профессия интересная, но не менее опасная, поэтому чтобы отдать дань уважения людям, которые порой ценой своей жизни двигают экономику страны, в Беларуси в последнее воскресенье августа отмечается День шахтера.
Несмотря на то, что Беларусь в большей степени считается страной с развитой перерабатывающей промышленностью, в недрах имеются некоторые полезные ископаемые, поэтому в государстве действует горнодобывающая, нефтеперерабатывающая и нефтедобывающая отрасли. Сейчас в республике добывают торф, бурый уголь, нефть, калийные соли, доломит и прочие ископаемые.