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Праздники в мае 2025 года в Беларуси
Май - последний весенний месяц, который наполнен разнообразными праздниками, поэтому неспроста предки о нем говорили так: месяц май - пой да гуляй.
О памятных датах и важных событиях, занесенных в праздничный календарь Беларуси, читайте в статье.
1 мая
Праздник труда
В 1886 году 1 мая рабочие США объявили забастовку. Таким образом они хотели добиться сокращения рабочего дня до 8 часов вместо положенных на тот момент 12-15 часов. Однако митинг с требованиями на положительное решение властей ни на что не повлиял. Более того, перерос в кровопролитные столкновения с местной полицией.
Отчасти поэтому Первомай долгое время ассоциировался с революционным движением и классовой борьбой, однако с каждым годом политический контекст устраиваемых в этот день демонстраций стирался. Сегодня 1 мая отмечается в более чем 140 странах и сопровождается ярмарками, мирными шествиями, концертами и награждениями трудящихся.
5 мая
День печати
Это профессиональный праздник редакторов, корректоров, верстальщиков, дизайнеров - словом всех тех, кто связан с выпуском печатных изданий (газет, журналов, книг). Все причастные к выпуску полиграфической продукции обрели свой день благодаря указу Президента Беларуси Александра Лукашенко № 156 от 2 мая 1996 года "Об установлении в Республике Беларусь праздника - Дня печати".
5 мая для учреждения праздника было выбрано не просто так. Именно в этот день в 1912 году в Петербурге вышел в свет первый тираж легальной газеты "Правда", которая была создана революционером Владимиром Лениным.
7 мая
День работников радио, телевидения и связи
Этот праздник стали отмечать после изобретения радио русским физиком Александром Поповым в 1895 году. Тогда, в конце 19 века, 7 мая провели первый сеанс радиосвязи. Сегодня благодаря налаженной связи успешно запускаются в небо спутники, самолеты, надежно защищаются границы государств средствами радиоэлектронной борьбы.
Кроме этого, радио и телевидение позволяет узнавать самые свежие новости из разных уголков не только своей страны, но и даже планеты, а связь позволяет поддерживать контакты на расстоянии нескольких тысяч километров.
9 мая
День Победы
9 мая 1945 года завершилась самая кровопролитная борьба в истории человечества - Великая Отечественная война. Чтобы сохранить мир не только на собственной территории, но и, без преувеличения, на всей планете, Советский Союз в боях потерял более 27 млн своих граждан. День Победы - символ героизма.
Беларусь приняла на себя первый удар нацистской Германии. Наша страна, как никакая другая, ощутила на себе весь ужас войны. Разоренная, разрушенная, однако не сломленная трагедиями Беларусь смогла отстоять право жить и работать на своей земле. Благодаря стойкости и выдержке духа наша республика вошла в историю как страна-партизанка.
11 мая
День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь
Дата была учреждена в 1998 году и стала отмечаться ежегодно во второе воскресенье мая. Изначально праздник назывался День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. Однако в 2023 году Президент Беларуси подписал указ, согласно которому название было исправлено на День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь. Измененное название позволило отдавать дань уважения сразу всем государственным символам страны.
12 мая
Международный день медицинской сестры
В этот день незаменимые помощники докторов и фельдшеров отмечают свой профессиональный праздник. 12 мая считается символичным днем - дата профессионального праздника установлена в день рождения Флоренс Найтингейл, организовавшей первую в мире службу сестер милосердия во время Крымской войны.
Факт
По последним данным Белстата, в Беларуси трудятся 125 тыс. человек, принадлежащих к среднему медицинскому персоналу.
15 мая
День семьи
В Беларуси огромное внимание уделяется поддержке семьи. Можно смело говорить, что это даже является национальным приоритетом. В нашей стране этот праздник приурочен к Международному дню семей, который был учрежден ООН в 1993 году.
В Беларуси в этот день проводятся различные мероприятия, посвященные теме семьи (например, образовательные, культурные, спортивные). Особое внимание уделяется ребятам, которые находятся под опекой или попечительством, а также живущим в многодетных, малообеспеченных семьях.
17 мая
День работников физической культуры и спорта
Физкультура - неотъемлемая часть ведения здорового образа жизни. Спорт помогает поддерживать не только здоровье, но и вырабатывать целеустремленность, развивать силу воли.
Начиная с 1998 года, профессиональный праздник люди, занятые в сфере спорта, отмечают в третью субботу мая. В 2025 году этот день выпал на 17 мая.
25 мая
День химика
Химическая и нефтехимическая промышленность всегда считалась одной из самых сложных, но востребованных. Благодаря активному развитию химической отрасли в магазинах представлен широкий спектр лаков, красок, бытовой химии, минеральных удобрений, а также медицинской и химико-фармацевтической продукции.
Ежегодно в Беларуси представители химической отрасли отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье мая.
28 мая
День пограничника
Пограничные войска выполняют важные миссии - охраняют границу страны, пресекают преступления и административные правонарушения на рубежах государства.
Сам праздник пограничников утвердили во времена СССР, в 1958 году, так как 28 мая 1918 года был издан Декрет Совета народных комиссаров, согласно которому была создана Пограничная охрана границы РСФСР. После обретения Беларусью суверенитета в стране сохранили традицию праздновать День пограничника 28 мая.
29 мая
Вознесение Господне
Праздник относится к двунадесятым переходящим (зависит от дня Пасхи и каждый раз выпадает на разные даты). Ежегодно на 40 день после Воскресения Христова православные верующие отмечают Вознесение Господне.
В названии праздника заключена вся его суть - то есть вознесение Иисуса Христа на небо и окончание его служения на земле.