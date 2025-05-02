Праздники в мае 2025 года в Беларуси

Май - последний весенний месяц, который наполнен разнообразными праздниками, поэтому неспроста предки о нем говорили так: месяц май - пой да гуляй.

О памятных датах и важных событиях, занесенных в праздничный календарь Беларуси, читайте в статье.

1 мая

Праздник труда

В 1886 году 1 мая рабочие США объявили забастовку. Таким образом они хотели добиться сокращения рабочего дня до 8 часов вместо положенных на тот момент 12-15 часов. Однако митинг с требованиями на положительное решение властей ни на что не повлиял. Более того, перерос в кровопролитные столкновения с местной полицией.

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Отчасти поэтому Первомай долгое время ассоциировался с революционным движением и классовой борьбой, однако с каждым годом политический контекст устраиваемых в этот день демонстраций стирался. Сегодня 1 мая отмечается в более чем 140 странах и сопровождается ярмарками, мирными шествиями, концертами и награждениями трудящихся.

5 мая

День печати

Это профессиональный праздник редакторов, корректоров, верстальщиков, дизайнеров - словом всех тех, кто связан с выпуском печатных изданий (газет, журналов, книг). Все причастные к выпуску полиграфической продукции обрели свой день благодаря указу Президента Беларуси Александра Лукашенко № 156 от 2 мая 1996 года "Об установлении в Республике Беларусь праздника - Дня печати".

5 мая для учреждения праздника было выбрано не просто так. Именно в этот день в 1912 году в Петербурге вышел в свет первый тираж легальной газеты "Правда", которая была создана революционером Владимиром Лениным.

7 мая

День работников радио, телевидения и связи

Этот праздник стали отмечать после изобретения радио русским физиком Александром Поповым в 1895 году. Тогда, в конце 19 века, 7 мая провели первый сеанс радиосвязи. Сегодня благодаря налаженной связи успешно запускаются в небо спутники, самолеты, надежно защищаются границы государств средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме этого, радио и телевидение позволяет узнавать самые свежие новости из разных уголков не только своей страны, но и даже планеты, а связь позволяет поддерживать контакты на расстоянии нескольких тысяч километров.

9 мая

День Победы

9 мая 1945 года завершилась самая кровопролитная борьба в истории человечества - Великая Отечественная война. Чтобы сохранить мир не только на собственной территории, но и, без преувеличения, на всей планете, Советский Союз в боях потерял более 27 млн своих граждан. День Победы - символ героизма.

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Беларусь приняла на себя первый удар нацистской Германии. Наша страна, как никакая другая, ощутила на себе весь ужас войны. Разоренная, разрушенная, однако не сломленная трагедиями Беларусь смогла отстоять право жить и работать на своей земле. Благодаря стойкости и выдержке духа наша республика вошла в историю как страна-партизанка.

11 мая

День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь

Дата была учреждена в 1998 году и стала отмечаться ежегодно во второе воскресенье мая. Изначально праздник назывался День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь. Однако в 2023 году Президент Беларуси подписал указ, согласно которому название было исправлено на День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь. Измененное название позволило отдавать дань уважения сразу всем государственным символам страны.



12 мая

Международный день медицинской сестры

В этот день незаменимые помощники докторов и фельдшеров отмечают свой профессиональный праздник. 12 мая считается символичным днем - дата профессионального праздника установлена в день рождения Флоренс Найтингейл, организовавшей первую в мире службу сестер милосердия во время Крымской войны.

Факт По последним данным Белстата, в Беларуси трудятся 125 тыс. человек, принадлежащих к среднему медицинскому персоналу.

15 мая

День семьи

В Беларуси огромное внимание уделяется поддержке семьи. Можно смело говорить, что это даже является национальным приоритетом. В нашей стране этот праздник приурочен к Международному дню семей, который был учрежден ООН в 1993 году.

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В Беларуси в этот день проводятся различные мероприятия, посвященные теме семьи (например, образовательные, культурные, спортивные). Особое внимание уделяется ребятам, которые находятся под опекой или попечительством, а также живущим в многодетных, малообеспеченных семьях.

17 мая

День работников физической культуры и спорта

Физкультура - неотъемлемая часть ведения здорового образа жизни. Спорт помогает поддерживать не только здоровье, но и вырабатывать целеустремленность, развивать силу воли.

Начиная с 1998 года, профессиональный праздник люди, занятые в сфере спорта, отмечают в третью субботу мая. В 2025 году этот день выпал на 17 мая.

25 мая

День химика

Химическая и нефтехимическая промышленность всегда считалась одной из самых сложных, но востребованных. Благодаря активному развитию химической отрасли в магазинах представлен широкий спектр лаков, красок, бытовой химии, минеральных удобрений, а также медицинской и химико-фармацевтической продукции.

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Ежегодно в Беларуси представители химической отрасли отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье мая.

28 мая

День пограничника

Пограничные войска выполняют важные миссии - охраняют границу страны, пресекают преступления и административные правонарушения на рубежах государства.

Сам праздник пограничников утвердили во времена СССР, в 1958 году, так как 28 мая 1918 года был издан Декрет Совета народных комиссаров, согласно которому была создана Пограничная охрана границы РСФСР. После обретения Беларусью суверенитета в стране сохранили традицию праздновать День пограничника 28 мая.

29 мая

Вознесение Господне

Праздник относится к двунадесятым переходящим (зависит от дня Пасхи и каждый раз выпадает на разные даты). Ежегодно на 40 день после Воскресения Христова православные верующие отмечают Вознесение Господне.

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