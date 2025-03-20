Ретроградный Меркурий - 2025: что означает и на какие даты выпадает

Некоторые люди во всех своих бедах винят какие-то явления, например, из астрологии - ретроградный Меркурий. Правда ли он виноват, что вообще означает, в какие даты настигает Землю и каким знакам зодиака нужно насторожиться.

Ретроградный Меркурий: что такое и на кого влияет

Начнем с того, что ретроградный Меркурий - это не выдумка, а реальное астрономическое явление. Его суть заключается в том, что три-четыре раза в год, когда Меркурий (делает оборот вокруг Солнца каждые 88 дней) догоняет Землю, создается оптическая иллюзия обратного движения планеты. Ретроградный период длится около 3 недель.

Вообще каждая планета имеет два вида движения - директное (обычное, по своей траектории) и ретроградное (когда кажется, что небесное тело идет в обратном направлении).

Иллюзия, к слову, создается из-за разности скоростей движения планет. Меркурий начинает двигаться медленнее Земли. И эффект можно сравнить с двумя машинами, движущимися параллельно. И когда одна из них вырывается вперед, кажется, что вторая едет назад.

Вообще никаких доказательств влияния ретроградного Меркурия на нашу жизнь нет. Но, как утверждают астрологи, эта планета влияет на технику, интернет, транспорт, коммуникации, также связана со сферами информации и продаж.

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Насколько сильно будет влияние именно для вас, можно посмотреть с помощью натальной карты. Для большинства изменения в этот период будут незначительны, а для рожденных в ретроградный Меркурий действие явления будет даже положительным.

Чем плох ретроградный Меркурий?

По информации астрологов, во время ретроградного периода лучше отложить любые начинания и важные дела. Это касается и заключения сделок, подписания документов, планирования поездок. Крупные покупки и продажи тоже лучше не совершать, чтобы избежать неудач.

В это время нужно уделять должное внимание обслуживанию автомобиля, а еще внимательно следить за расписанием транспорта: возможны изменения или путаницы.

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Наверное, многие из вас наслышаны о еще одной особенности ретроградного Меркурия - возвращение людей из прошлого, в том числе бывших возлюбленных. Это, кстати, благоприятный период для возобновления общения.

То же можно сказать о старых делах - они быстро завершаться, если позаботиться об этом в этот сложный трехнедельный период .

Ретроградный Меркурий в 2025 году: периоды

Так как ретроградный Меркурий - это закономерный процесс, его периоды можно точно рассчитать. Таких в 2025 году ожидается три:

15 марта - 7 апреля;

18 июля - 11 августа;

10 ноября - 29 ноября.

Что означает ретроградный Меркурий для знаков зодиака в 2025 году

Первый ретроградный Меркурий - в знаке Овна. Здесь сложности возникают в карьере и бизнесе. Новые проекты и начинания непредсказуемы.

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Второй ретроградный период выпадает на знак Льва. В зоне влияния окажется финансовая сфера. Будет много соблазнов что-то прикупить, но проявите внимательность к подсчету денег и избегайте больших трат. В это же время могут открыться дополнительные источники дохода, не упустите их.

Третий период выпадает на Стрельцов и будет самым сложным, по прогнозам. Велик риск столкновения с мошенниками, утечкой личных данных. Будьте осторожны и критически подходите к любому предложению. Из положительного - возрастет социальное взаимодействие и вдохновение на путешествия.