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15 правил, которые работают везде - Джейсон Деруло поделился своим секретом успеха
Певец и автор песен Джейсон Деруло находится в музыкальной индустрии уже 16 лет. Но чтобы прийти к успеху, ему пришлось преодолеть тяжелый путь. В "Актуальном интервью" он раскрыл секрет, как достигать мечты.
Родители артиста из Гаити. "Из одной из самых бедных стран в мире. Но это также и одна из самых сильных стран в мире, - заметил он. - Людям Гаити приходилось много и монотонно работать, но в них был всегда какой-то особый дух. И эту энергию я ощущаю в себе - это бойцовский дух. И что бы ни происходило в моей жизни, я всегда это преодолевал, потому что я рос там, где такие качества ценили".
Джейсон Деруло:
"Мы жили скромно, иногда у нас не было денег на еду, но мы всегда радовались жизни и никогда не смотрели на других, у кого лучше или хуже. Очень благодарен за это родителям, у меня была возможность учиться, совершенствовать себя, я знал, чего хочу".
Певец дал совет тем, кто так же, как и он, идет к цели: "Первое и очень важное, что я уяснил, как человек из неблагополучной среды, никогда не надо себя ограничивать и думать, что то, что вы хотите, никогда не произойдет. Я из тех мест, где запрещали даже думать о своей мечте. Я написал об этом книгу, потому что в такой ситуации находятся многие дети, подростки и даже взрослые. Они склонны думать, что уже поздно, поезд ушел".
В своей книге Джейсон Деруло описал 15 правил, как достичь успеха. "Надеюсь, это поможет людям не делать тех ошибок, которые совершал я. Эти 15 правил помогают мне не только в музыке, но и в бизнесе, в социальных сетях. Эти правила работают везде", - отметил он.