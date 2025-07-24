15 правил, которые работают везде - Джейсон Деруло поделился своим секретом успеха

Фото: jasonderulo / Instagram news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2efb9da0-56c1-43e9-a962-d4cda6ec9dff/conversions/f4fd8ef1-2000-46c4-a177-1b855fd83206-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2efb9da0-56c1-43e9-a962-d4cda6ec9dff/conversions/f4fd8ef1-2000-46c4-a177-1b855fd83206-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2efb9da0-56c1-43e9-a962-d4cda6ec9dff/conversions/f4fd8ef1-2000-46c4-a177-1b855fd83206-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2efb9da0-56c1-43e9-a962-d4cda6ec9dff/conversions/f4fd8ef1-2000-46c4-a177-1b855fd83206-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: jasonderulo / Instagram

Певец и автор песен Джейсон Деруло находится в музыкальной индустрии уже 16 лет. Но чтобы прийти к успеху, ему пришлось преодолеть тяжелый путь. В "Актуальном интервью" он раскрыл секрет, как достигать мечты.

Родители артиста из Гаити. "Из одной из самых бедных стран в мире. Но это также и одна из самых сильных стран в мире, - заметил он. - Людям Гаити приходилось много и монотонно работать, но в них был всегда какой-то особый дух. И эту энергию я ощущаю в себе - это бойцовский дух. И что бы ни происходило в моей жизни, я всегда это преодолевал, потому что я рос там, где такие качества ценили".

Джейсон Деруло:

"Мы жили скромно, иногда у нас не было денег на еду, но мы всегда радовались жизни и никогда не смотрели на других, у кого лучше или хуже. Очень благодарен за это родителям, у меня была возможность учиться, совершенствовать себя, я знал, чего хочу".

Певец дал совет тем, кто так же, как и он, идет к цели: "Первое и очень важное, что я уяснил, как человек из неблагополучной среды, никогда не надо себя ограничивать и думать, что то, что вы хотите, никогда не произойдет. Я из тех мест, где запрещали даже думать о своей мечте. Я написал об этом книгу, потому что в такой ситуации находятся многие дети, подростки и даже взрослые. Они склонны думать, что уже поздно, поезд ушел".