"Минский вайб мне очень подходит" - Деруло планирует осенью сделать концерт в Беларуси

Это любовь с первого взгляда. Я не знаю, что тут у вас в воздухе, но это потрясающе. Это одна из лучших поездок за всю мою жизнь.

"Я здесь только два дня и совершенно не хочу уезжать. Тем более, я с собой взял сына, и мы проводим лето вместе. Я наслаждаюсь, как сумасшедший. Мы гуляем, встречаем людей, ходим по магазинам, смотрим город. Здесь так неспешно, люди очень приятные и уважительные. Минский вайб мне очень подходит", - поделился певец.

Он также выразил желание повторить визит. "Я даже начал переговоры с вашим правительством, сказал, что с удовольствием бы сделал концерт здесь. Сейчас мы на стадии принятия решения, какой будет площадка, назначаем дату. Могу сказать, что мы уже планируем шоу на сентябрь-октябрь, - обозначил Джейсон Деруло. - И это очень быстрый поворот, потому что обычно я составляю график на полгода-год вперед. Я рад, что вернусь и спою для белорусской публики".