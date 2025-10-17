17 октября - премьера пятого сезона талант-шоу "Фактор.by"

Грандиозное возвращение самого рейтингового и любимого талант-шоу Беларуси - "Фактор.by"!

17 октября в 20:45 на "Беларусь 1" вновь соберется великолепная четверка именитых наставников. Дива Бузова, народный Громов, хитмейкер Клявер и харизматичный Ярушин готовы отбирать талантливых. У каждого из судей есть право один раз нажать красную кнопку и отправить своего фаворита на "Стулья" - сразу в полуфинал.

Белорусам и гостям из зарубежья есть чем поделиться и чем удивить и судей, и зрителей. 150 душещипательных историй и красивых голосов ждут своего звездного часа!