465 заявок предстоит отсмотреть жюри Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

"Все заявки первоначальные, которые были поданы, все члены жюри будут рассматривать с самого начала. Раньше была комиссия отдельно, которая отбирала. Мы послушали заявки, которые в видео. Там понятно, что с какого-то дубля, может, были поданы эти заявки, но здесь, когда мы отберем, уже эти ребята будут прослушиваться вживую. И, конечно, выиграет, наверное, тот, кто больше справится со своим волнением. Действительно они должны привыкать к сцене, должны уже адаптироваться к этой ситуации, потому что конкурс есть конкурс. И если кто-то хорошо играет в классе, здесь может потерять 50 %".