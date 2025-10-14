Смотреть онлайнПрограмма ТВ
465 заявок предстоит отсмотреть жюри Республиканского радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

14 октября композиторы и педагоги начали поиск "Маладых талентаў Беларусі". В Доме радио идет смотр видеозаявок. Всего их 465, именно столько анкет собрал XIV Республиканский творческий радиоконкурс.

Бессменный председатель жюри - народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля "Бяседа" Леонид Захлевный.

Экспертам предстоит определить полуфиналистов. После 20 октября их ждет приглашение на Красную, 4. Очный этап состоится в легендарной большой студии Дома радио, где записывалась эталонная версия гимна Беларуси.

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа":

"Все заявки первоначальные, которые были поданы, все члены жюри будут рассматривать с самого начала. Раньше была комиссия отдельно, которая отбирала. Мы послушали заявки, которые в видео. Там понятно, что с какого-то дубля, может, были поданы эти заявки, но здесь, когда мы отберем, уже эти ребята будут прослушиваться вживую. И, конечно, выиграет, наверное, тот, кто больше справится со своим волнением. Действительно они должны привыкать к сцене, должны уже адаптироваться к этой ситуации, потому что конкурс есть конкурс. И если кто-то хорошо играет в классе, здесь может потерять 50 %".

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио:

"Та работа, которую мы делаем вместе с педагогами, вместе с нашими коллегами из телеканалов Белтелерадиокомпании и в целом с продюсерскими центрами, приносит свой результат. И вот это, наверное, самое главное: то, что ребята все время на виду, то, что у них есть возможность показать свои таланты и поделиться своими успехами с нашими зрителями и слушателями".

В банке одаренной молодежи более 200 лауреатов

Творческий проект нашего медиахолдинга отмечался и главой государства. С 2013 года победители радиоконкурса в числе частых стипендиатов Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Престижной наградой отмечено уже более 200 человек. Кроме того, "Маладыя таленты Беларусі" получают в подарок ротацию на FM-волнах Белтелерадиокомпании.

