6 сентября в Лиде прошла военно-историческая реконструкция, посвященная 17 сентября 1939 года

Лида стала центром притяжения для всех, кто ценит литературу, богатое наследие и историю. В 2025 году культурные события, в том числе, проходят под девизом "80-летие Великой Победы".

К "Кургану Бессмертия" уже легли цветы в память павших, в благодарность за сегодняшнее мирное небо. Пока мы помним, подвиг о наших героях живет, белорусы сохраняют главное наше единство, которого нас когда-то пытались лишить.

Как это было, наглядно покажет военно-историческая реконструкция, посвященная 17 сентября 1939 года. Руководитель историко-патриотического общественного объединения "Будем помнить" Мария Лапутская рассказала о важности такого формата для сохранения исторической памяти: "Военно-историческая реконструкция - это одна из самых лучших форм, чтобы показать зрителям любого возраста правдивую историю, оживить ее. Сегодня для зрителей состоится уникальная реконструкция, которую впервые покажут в городе Лида, о событиях 17 сентября 1939 года. Мы покажем правдивую историю, которую люди сыграют искренне".

Кропотливая работа по восстановлению исторической правды до мельчайших крупиц - это долгий и трудоемкий процесс.

"Республика Беларусь оживляет историю именно правдивую. Нам очень важно сохранить правду и перенести ее нашим поколениям", - отметила Мария Лапутская.

По словам организаторов, реконструкторы очень волновались перед стартом. В мероприятии приняли участие люди самых разных возрастов - дети и взрослые, а также профессиональные актеры, которые смогли максимально достоверно передать эмоции и атмосферу тех судьбоносных дней.