Беларусь готовится отметить День белорусской письменности - какие мероприятия запланированы

Наша страна масштабно отметит День белорусской письменности 6 и 7 сентября. В этом году главные темы - 500-летие издания первой книги и 80-летие Великой Победы.

Масштабный праздник всех нас ожидает в первые выходные осени, а подготовка к нему началась уже сейчас. Праздник начнется 6 сентября в Лиде с масштабного гала-концерта "Живая классика" с участием победителей литературного фестиваля разных лет. Помимо этого, пройдет фестиваль книги и прессы, где любители литературы смогут встретиться с писателями и узнать об их творческих планах, получить автографы и пообщаться на поэтические темы.

"Каждая область готовится, чтобы презентовать свой литературный потенциал. Региональные союзы писателей будут широко представлены делегациями. У любителей литературы будет возможность встретиться с писателями", - рассказал замминистра информации Беларуси Денис Езерский.