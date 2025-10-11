3.69 BYN
Беларусь стала четвертой на международном конкурсе "Наше поколение"
Разрешилась интрига Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение". "Хрустальный глобус" снова отправляется на Мадагаскар. Представительнице Беларуси Амалии Сухан не хватило всего 1 балла до топ-3, но то, как наша юная исполнительница "сделала громче любовь", высоко оценило жюри.
Ребята поддерживали друг друга наравне с родными и педагогами. Конкурсной командой даже кавер придумали в день рождения Кинга из Америки.
Энджел Атиено, представительница Кении на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":
"Самым важным для меня было то, что люди услышали мою песню, и, возможно, вдохновились ею".
Российская публика предсказывала фаворитов еще в момент марафона авторских песен. А пятый номер белоруски Амалии долго напевала Live Арена. 13-летняя обладательница Гран-при "Славянского базара в Витебске" выдала максимум филигранных нот и зажгла в сердцах пятитысячной чаши любовь, напомнив о главном правиле жизни.
Единственную представительницу Европы поняли с нескольких нот. Уганда, Мадагаскар, Китай наградили высокими баллами. "Сделали громче любовь" и жители Беларуси, дав один из максимальных зрительских баллов. До Кении не хватило одного балла.
Амалия Сухан, представительница Беларуси на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":
"На самом деле топ-5 - это именно то, чего хотелось добиться. Сейчас слезы, потому что это все закончилось - ежедневные репетиции, общение с ребятами, поэтому очень грустно. Это словами не описать, потому что здесь было много людей, которые поддерживали меня. На самом деле то, чего я хотела, - чтобы всем понравилось, чтобы залу понравилось, как я выступила, чтобы мне понравилось, как я выступила. Беларусь поддерживала меня, все мне писали, поэтому это было для меня очень важно. Я невероятно благодарна".
За своих участниц переживал и 30-миллионный Мадагаскар. Там конкурс "Наше поколение" объединил страну у телевизоров и утихомирил бушующие в столице протесты. Девочки в три голоса спели о том, как важно "продолжать учиться", несмотря на трудности, и разрывом всего в четыре балла от России стали победителями. Хрустальный глобус возвращается на Мадагаскар.
Мишелла, Рианцу и Бренда, победители Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" (Мадагаскар):
"Мы не думали о результате, но надеялись на самое лучшее. Эта победа крайне важна в такое тяжелое время для Мадагаскара. Победитель прошлого года советовала нам не нервничать, просто развлекаться и не думать о результатах. Думаем, жюри и зрители почувствовали наши сердца".
Такие арифметические качели расчувствовали "Наше поколение" уже после конкурса. Каждый хотел, чтобы также победил каждый его друг.
Настя Кравченко, представительница Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение":
"Победа - это не первое место, это внутренний стержень, который благодаря таким четвертым местам только развивается и закаляется, так закаляется сталь. Из нашей малышки вырастет огромный артист. Она уже большой артист, но после этого конкурса станет еще более матерым вокалистом. Ее будут ждать только победы".
Хабиб, исполнитель (Россия):
"Россия объединяет не только все континенты, а весь мир, благодаря музыке и классным песням. Я очень рад, что этот конкурс возвращается. Для детей это интересно, и не только поучаствовать, а посмотреть на других".
Увидеть, как на Live Арене Москвы проходило грандиозное шоу "Наше поколение", объединившее 16 стран, белорусы могут 12 октября на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в 18:30.