Разрешилась интрига Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение". "Хрустальный глобус" снова отправляется на Мадагаскар. Представительнице Беларуси Амалии Сухан не хватило всего 1 балла до топ-3, но то, как наша юная исполнительница "сделала громче любовь", высоко оценило жюри.

Ребята поддерживали друг друга наравне с родными и педагогами. Конкурсной командой даже кавер придумали в день рождения Кинга из Америки.

Энджел Атиено, представительница Кении на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Самым важным для меня было то, что люди услышали мою песню, и, возможно, вдохновились ею".

Российская публика предсказывала фаворитов еще в момент марафона авторских песен. А пятый номер белоруски Амалии долго напевала Live Арена. 13-летняя обладательница Гран-при "Славянского базара в Витебске" выдала максимум филигранных нот и зажгла в сердцах пятитысячной чаши любовь, напомнив о главном правиле жизни.

Единственную представительницу Европы поняли с нескольких нот. Уганда, Мадагаскар, Китай наградили высокими баллами. "Сделали громче любовь" и жители Беларуси, дав один из максимальных зрительских баллов. До Кении не хватило одного балла.

Амалия Сухан, представительница Беларуси на Международном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"На самом деле топ-5 - это именно то, чего хотелось добиться. Сейчас слезы, потому что это все закончилось - ежедневные репетиции, общение с ребятами, поэтому очень грустно. Это словами не описать, потому что здесь было много людей, которые поддерживали меня. На самом деле то, чего я хотела, - чтобы всем понравилось, чтобы залу понравилось, как я выступила, чтобы мне понравилось, как я выступила. Беларусь поддерживала меня, все мне писали, поэтому это было для меня очень важно. Я невероятно благодарна".

За своих участниц переживал и 30-миллионный Мадагаскар. Там конкурс "Наше поколение" объединил страну у телевизоров и утихомирил бушующие в столице протесты. Девочки в три голоса спели о том, как важно "продолжать учиться", несмотря на трудности, и разрывом всего в четыре балла от России стали победителями. Хрустальный глобус возвращается на Мадагаскар.

Мишелла, Рианцу и Бренда, победители Международного конкурса детской авторской песни "Наше поколение" (Мадагаскар):

"Мы не думали о результате, но надеялись на самое лучшее. Эта победа крайне важна в такое тяжелое время для Мадагаскара. Победитель прошлого года советовала нам не нервничать, просто развлекаться и не думать о результатах. Думаем, жюри и зрители почувствовали наши сердца".

Такие арифметические качели расчувствовали "Наше поколение" уже после конкурса. Каждый хотел, чтобы также победил каждый его друг.

Настя Кравченко, представительница Беларуси на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение":

"Победа - это не первое место, это внутренний стержень, который благодаря таким четвертым местам только развивается и закаляется, так закаляется сталь. Из нашей малышки вырастет огромный артист. Она уже большой артист, но после этого конкурса станет еще более матерым вокалистом. Ее будут ждать только победы".

Хабиб, исполнитель (Россия):

"Россия объединяет не только все континенты, а весь мир, благодаря музыке и классным песням. Я очень рад, что этот конкурс возвращается. Для детей это интересно, и не только поучаствовать, а посмотреть на других".