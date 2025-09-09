Белорусская делегация отправляется на репетиции "Интервидения" в Москву

"Мотылек" вместе с командой летит в Москву. С 10 сентября ведется обратный отсчет до "Интервидения".

График представительницы Беларуси Насти Кравченко расписан по часам. Сразу после прилета артистка отправится оттачивать номер с хореографической группой. Идут финальные корректировки сценического образа. Впереди предстоят съемки на российских телеканалах и внушительная культурная программа.

Кроме Насти представителем Беларуси на "Интервидении", уже в качестве члена международного жюри, станет генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер.

"Здорово, что нет критериев по поводу выбора языка для песни. Каждая страна имеет право на идентичность и самобытность. Не нужно подстраиваться или пытаться кому-то понравиться, чтобы стать лидером", - рассказала Ольга Шлягер.