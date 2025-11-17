3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Латвия может ограничить автобусные маршруты в Беларусь
Пока поляки демонстрируют благоразумие и осознают, что вопросы экономики превыше политики, прибалты продолжают рыть себе яму, Латвия решила уподобиться Вильнюсу.
В Риге заявили о намерении ограничить автобусные маршруты в Беларусь и Россию. Все якобы из-за угроз национальной безопасности, включая риски нелегальной миграции, разведки и гибридных действий со стороны Беларуси и России.
В настоящее время регулярные перевозки осуществляются по семи маршрутам: четыре в Россию и три в Беларусь. Министерство транспорта прибалтийской республики разрабатывает проект приказа о непродлении сроков действия действующих разрешений на маршруты и невыдаче новых.
И хотя международные соглашения Латвии с Беларусью и Россией не запрещают подобные меры безопасности, все же в Риге беспокоятся, что местные перевозчики могут потребовать компенсации за упущенную прибыль.