Компания Euroclear против планов ЕС о конфискации российских активов
Автор:Редакция news.by
Euroclear готов судиться с ЕС. Как заявила в интервью Le Monde глава бельгийского депозитария, компания выступает категорически против конфискации российских активов. Валери Урбен подчеркнула, что если ЕС решит пойти на подобный шаг, то депозитарий будет вынужден обратиться в суд, поскольку эти действия стали бы нарушением международного права.
Москва могла бы оспорить решение. Валери Урбэн также признала, что угрозы изъять российские резервы тревожат многих клиентов, в том числе арабских и китайских, поскольку это ударило бы по инвестициям в ЕС.
На счетах бельгийского депозитария сейчас заморожены активы Москвы на сумму 193 млрд евро. Брюссель пытается согласовать их конфискацию для передачи Украине.