17 ноября в 02:00 Польша открыла п/п "Кузница Белостоцкая" и "Бобровники"

Почти три года пункт пропуска "Берестовица" оставался закрытым: польская сторона в одностороннем порядке остановила его работу в феврале 2023 года, сославшись на вопросы безопасности.

На международном автодорожном пункте пропуска "Берестовица" почти 3 года назад Польша закрыла границу.17 ноября в 2 часа ночи по белорусскому времени движение было официально возобновлено. Польская сторона открыла пункт пропуска "Бобровники" - "Берестовица".

Этого решения ждали давно: очереди, объезды, непредсказуемые закрытия переходов, в итоге страдали и обычные люди, и бизнес. С 2 часов ночи 17 ноября через "Берестовицу" - "Бобровники" разрешен въезд для легковых автомобилей, автобусов и грузового транспорта из стран Евросоюза, Европейского экономического пространства и Швейцарии. Накануне началась регистрация в электронной очереди, она обязательна для всех, кто собирается пересекать границу на этом направлении.

Белорусская сторона была готова к возобновлению движения на пункте пропуска. Специалистов для оформления лиц и транспортных средств, следующих через госграницу, хватает.

Виктор Зубик, начальник главного управления ГТК Беларуси:

"В отношении обоих пунктов пропуска еще до приостановления движения поставили новое оборудование электронного мониторинга регистрации в очереди грузовиков. Условия нахождения лиц, пересекающих границу, улучшатся. Таможенные органы готовы к возобновлению движения, совершению таможенных операций, проведению таможенного контроля".

Виктор Зубик, начальник главного управления ГТК Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7dae75e-e251-4ab5-8aa0-2fa6deb80b52/conversions/32193cca-ab9b-407b-bd7b-74fafc4ee197-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7dae75e-e251-4ab5-8aa0-2fa6deb80b52/conversions/32193cca-ab9b-407b-bd7b-74fafc4ee197-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7dae75e-e251-4ab5-8aa0-2fa6deb80b52/conversions/32193cca-ab9b-407b-bd7b-74fafc4ee197-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7dae75e-e251-4ab5-8aa0-2fa6deb80b52/conversions/32193cca-ab9b-407b-bd7b-74fafc4ee197-xl-___webp_1920.webp 1920w

Открытие пункта пропуска уже вызвало бурную реакцию у соседей - президент литовской ассоциации автоперевозчиков LINAVA Витаутас Микенас назвал решение польской стороны "ударом ниже пояса" для литовского бизнеса.

Пока Польша открывает новые направления, именно литовские перевозчики теряют время и деньги. При этом белорусская сторона подчеркивает: к литовским дальнобойщикам никакой враждебности нет. Тем, кто оказался в сложной ситуации на границе, предоставили стоянки, помогли с размещением, а тем, кто хотел, предоставили возможность вернуться домой.