В ФРГ сокращают выплаты украинским беженцам
Автор:Редакция news.by
Власти ФРГ начали считать деньги - в Германии введут новые правила выплаты пособий беженцам из Украины, при этом задним числом.
Сейчас почти 90 % приезжих из Украины получают пособия по безработице в размере 563 евро в месяц. Им также покрывают аренду, расходы на отопление и медстраховку.
Однако с июля 2026 года украинцы, прибывшие в ФРГ с 1 апреля 2025 года, будут получать уже 441 евро и ограниченное врачебное обслуживание.
Первоначально планировалось аннулировать выплаты по гражданскому пособию для всех украинцев задним числом, однако города и федеральные земли выступили против этого, считая, что бюрократическая нагрузка будет слишком велика.