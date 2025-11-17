Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В ФРГ сокращают выплаты украинским беженцам

Власти ФРГ начали считать деньги - в Германии введут новые правила выплаты пособий беженцам из Украины, при этом задним числом.

Сейчас почти 90 % приезжих из Украины получают пособия по безработице в размере 563 евро в месяц. Им также покрывают аренду, расходы на отопление и медстраховку.

Однако с июля 2026 года украинцы, прибывшие в ФРГ с 1 апреля 2025 года, будут получать уже 441 евро и ограниченное врачебное обслуживание.

Первоначально планировалось аннулировать выплаты по гражданскому пособию для всех украинцев задним числом, однако города и федеральные земли выступили против этого, считая, что бюрократическая нагрузка будет слишком велика.

