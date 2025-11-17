3.68 BYN
В Люблине прошел марш против участия Польши в украинском конфликте
Граждане Польши больше не верят речам своих властей, в которых утверждается, что если Украина проиграет войну, то в регионе больше не будет безопасности. В Люблине десятки активистов прошли маршем по улицам города, выступая против участия страны в украинском конфликте и призывая к нейтралитету. Демонстранты требуют прекращения военной и финансовой поддержки Киева.
Гжегож Браун, депутат Европарламента от Польши:
"Польша выступает за мир и против того, чтобы подталкивать поляков к войне. Мы маршируем здесь, в Люблине, и в других городах. Под предлогом оказания помощи последнему живому украинцу, последнему богатому поляку, Брюссель вгоняет нас в долги, даже не согласовывая с Варшавой".
Демонстрация проходит на фоне растущих антиукраинских настроений в польских городах, граничащих с Украиной, включая Люблин. Население больше не верит речам своих властей, в которых утверждается, что если Украина проиграет войну, то "в регионе больше не будет безопасности".