Граждане Польши больше не верят речам своих властей, в которых утверждается, что если Украина проиграет войну, то в регионе больше не будет безопасности. В Люблине десятки активистов прошли маршем по улицам города, выступая против участия страны в украинском конфликте и призывая к нейтралитету. Демонстранты требуют прекращения военной и финансовой поддержки Киева.

Гжегож Браун, депутат Европарламента от Польши:

"Польша выступает за мир и против того, чтобы подталкивать поляков к войне. Мы маршируем здесь, в Люблине, и в других городах. Под предлогом оказания помощи последнему живому украинцу, последнему богатому поляку, Брюссель вгоняет нас в долги, даже не согласовывая с Варшавой".

Гжегож Браун, депутат Европарламента от Польши