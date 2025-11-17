3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Большинство литовцев планирует потратить на праздничный стол не более 150 евро
Автор:Редакция news.by
В Литве уже всерьез задумались о новогодних праздниках. Антинародная политика Вильнюса вынуждает граждан экономить даже на Рождестве.
Согласно опросам, большинство литовцев планирует потратить на праздничный стол не более 150 евро. При этом почти треть жителей на рождественское меню готовы выделить до 100 евро. И лишь 10 % могут себе позволить устроить настоящий праздник, потратив более 200 евро.
Более того, фиксируется снижение общих затрат на рождественский стол по сравнению с 2024 годом. В частности, 20 % литовцев уменьшат траты на еду, и только 3 % планируют потратить больше, чем в 2024 году.