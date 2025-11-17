В Литве уже всерьез задумались о новогодних праздниках. Антинародная политика Вильнюса вынуждает граждан экономить даже на Рождестве.

Согласно опросам, большинство литовцев планирует потратить на праздничный стол не более 150 евро. При этом почти треть жителей на рождественское меню готовы выделить до 100 евро. И лишь 10 % могут себе позволить устроить настоящий праздник, потратив более 200 евро.