Очереди и надежда: как прошло открытие двух пунктов пропуска на границе с Польшей после перерыва

Польша открыла два автомобильных пункта пропуска на границе с Беларусью. Движение в "Кузнице Белостоцкой" и "Бобровниках" (с белорусской стороны - "Брузги" и "Берестовица" соответственно) возобновлено ночью 17 ноября. Шлагбаум поднялся ровно в два часа ночи.

В "Бобровниках" осуществляется пропуск пассажирского транспорта, включая автобусы и грузовики. В "Кузнице" движение открыто для легковых автомобилей, но без автобусных рейсов.

В 01:30 ночи начали впускать в пункт пропуска "Брузги". До этого в 20:00 электронная очередь начала работу, и люди регистрировались.

Все остались очень довольны открытием пунктов пропуска. Люди в очередях говорят, что с логистической точки зрения новый маршрут значительно удобнее. Раньше приходилось делать большой крюк через Брест, а теперь весь поток направлен напрямую. Люди надеются, что это приведет к уменьшению очередей.

Один из ожидающих добавил, что дело не только в очередях. Он отметил, что теперь километраж поездок сократится: например, путь из дома до Белостока составит примерно 70 км, тогда как раньше приходилось преодолевать 360 км.

В целом, в Госпогранкомитете ситуацию комментируют сдержанно и называют шаг польской стороны шагом к нормализации отношений. Все происходит довольно спокойно, движение возобновилось - выезжают из Беларуси в Польшу и наоборот. К 01:30 в пункте пропуска "Берестовица" было зарегистрировано около 65 автомобилей в очереди.

В Государственном таможенном комитете прокомментировали, что полностью готовы были к возобновлению пропуска. Ведь, в отличие от соседей, Беларусь не забрасывала пункты пропуска, и работа была в них возобновлена, как только польская сторона дала об этом знать. Помимо этого, были реконструированы пункты пропуска. В частности, в "Берестовице" добавлены полосы для движения автобусов и грузовиков на выезд.

То, как будет работать движение в пунктах пропуска, покажет время. Пропускная возможность пункта пропуска "Берестовицы" - 900 грузовых и 500 легковых автомобилей, пункта пропуска "Брузги" - 1500 легковых автомобилей в сутки.