В Беларуси стартует Неделя предпринимательства

В Беларуси дали старт Неделе предпринимательства. Масштабная программа, а это 130 мероприятий, охватит всю страну. Каждый желающий может поучаствовать в мастер-классах, семинарах и деловых играх.

Об искусстве ведения настоящего бизнеса расскажут эксперты, инициативная молодежь, вузы, субъекты поддержки малого и среднего предпринимательства. И конечно, кто, как не представители белорусского бизнеса, смогут рассказать о тонкостях ведения своего дела, в том числе и о том, как в этом помогает государство, и не только финансово.

Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

"У нас также реализуются различные информационные инструменты так называемой нефинансовой поддержки. На постоянной основе мы проводим контактно-кооперационные биржи, где субъекты малого и среднего предпринимательства в онлайн-режиме встречаются с представителями крупных производственных предприятий и могут обсудить возможность поставки для крупных производственных предприятий своей продукции. В 2025 году более 500 субъектов малого предпринимательства участвовали в таких диалоговых площадках и больше половины из них смогли договориться о взаимодействии с крупными предприятиями".

