В Беларуси запустили производство халвы со вкусом шкварок и карамелизированного лука
В Беларуси появился необычный продукт: халва со вкусом шкварок и карамелизированного лука. Продукт выпускается порционными брусочками по 60 г, цена чуть более одного белорусского рубля. Новинка стала частью расширенной линейки: вместе с ней на прилавках можно найти халву с перцем и карамелью.
Анастасия Хурсан, начальник сектора по коммуникациям предприятия пищевой промышленности:
"Мы постоянно мониторим тренды мирового кондитерского мира, чтобы каждый год удивлять покупателей новинками, но здесь мы решили добавить чего-то своего, белорусского, обратились в сторону гастрономической темы и подумали: "Что любят наши белорусы из еды?" На ум пришли шкварки, карамелизированный лук - сочетание соленого и сладкого. Наши технологи совместно с отделом маркетинга стали плотно сотрудничать, и родилось такое чудо".
Такая гастрономическая новинка стала заметным событием на рынке. Привычный продукт получил неожиданное сочетание вкусов, которое и выделяет его среди традиционных сладостей.