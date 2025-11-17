В Беларуси запустили производство халвы со вкусом шкварок и карамелизированного лука

В Беларуси появился необычный продукт: халва со вкусом шкварок и карамелизированного лука. Продукт выпускается порционными брусочками по 60 г, цена чуть более одного белорусского рубля. Новинка стала частью расширенной линейки: вместе с ней на прилавках можно найти халву с перцем и карамелью.

"Мы постоянно мониторим тренды мирового кондитерского мира, чтобы каждый год удивлять покупателей новинками, но здесь мы решили добавить чего-то своего, белорусского, обратились в сторону гастрономической темы и подумали: "Что любят наши белорусы из еды?" На ум пришли шкварки, карамелизированный лук - сочетание соленого и сладкого. Наши технологи совместно с отделом маркетинга стали плотно сотрудничать, и родилось такое чудо".