"Сильно отличается от учебников" - командир батальона "Ахмат" рассказал о войне

Что происходит на линии фронта и что самое сложное на войне, за что переживает, в программе "Война и мир" рассказал командир батальона СПН "Ахмат" с позывным "Хохол".

"Хохол" - потому что отец родом из Украины, - объясняет боец. - Мы же в основном боремся не с Украиной, а по факту c блоком НАТО. Соответственно, есть хохлы, литовцы, поляки. Поэтому ничего такого нет".

Почему пришел воевать, объясняет тем, что в 2022-м году посмотрел ролики в TikTok, YouTube, как детей убивают, собрался, решил, что надо идти", - рассказал парень.в 2022-м году посмотрел ролики в TikTok, YouTube, как детей убивают, собрался, решил, что надо идти", - рассказал парень.

Штурмовое подразделение, в котором он воюет, основано в 2022 году. "Выполняли задачи на разных участках фронта: Луганская Народная Республика, потом Курск, Белгородская область, - перечислил он. - На данный момент выполняем задачи на госгранице: оборона, работа артиллерии, БПЛА. Когда задачи ставятся, принимаем участие в штурмовых действиях. Выполняли задачи в штурме Демидовки, когда враг зашел, потом на курском направлении. В Курск мы прибыли в августе из ЛНР. До этого были под знаменитой Белогоровкой".

"Эволюционирует война изо дня в день, очень быстро, быстрый прорыв в плане техники, - рассказал боец. - Особенно сейчас большая проблема, но она началась там еще в 2204 году, когда эффективно БПЛА начали работать. В 2022 году мы воевали, были стрелковые бои, артиллерия работала, а сейчас большую проблему составляют дроны. Меняется все кардинально быстро, причем на разных участках это по-разному происходит. Видно от подразделений, которые непосредственно с той стороны находятся на этих участках".

"Война сама по себе всегда тяжелая, потери людей, гибель. Где-то у кого-то ранение, кто-то в бесконечности остается в связи со всеми ситуациями, которые вокруг происходят. Очень сильно отличается от учебников. Со времен ВОВ много лет уже прошло, и много чего эволюционировало в вооружении, в окружающем мире", - рассуждает командир батальона СПН "Ахмат".