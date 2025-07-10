3.72 BYN
Билеты на финал "Интервидения" раскупили за 2 часа
Билеты на Интервидение раскупили за два часа. Символический старт продажи билетов на Международный музыкальный конкурс на Манежной площади в Москве в студии одного из телеканалов дал заслуженный мастер спорта России, хореограф-постановщик и продюсер ледовых шоу и событийных мероприятий Илья Авербух.
В итоге билеты разошлись за считанные часы. В конкурсе примут участие исполнители из 20 стран, включая США, Венесуэлу, Вьетнам, Египет и Сербию. Финал состоится 20 сентября в Москве в "Лайв-Арене". До него осталось 37 дней.
Нашу страну на конкурсе представит певица Настя Кравченко. Суперфиналистка шоу Х-Factor в Беларуси, любимица молодежной аудитории, которая уже несколько лет бьет рекорды прослушиваний в отечественных радиочартах, исполнит авторскую песню «Мотылек» на музыку композитора Николая Сосина.
