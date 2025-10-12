"Больше не сидят в креслах": Вера Полякова-Макей раскрыла, почему малыши сейчас охотно идут в театр

Сегодняшние и молодые люди, и совсем маленькие зрители больше черпают информацию из интернета, чем из книги и телевизора. Удается ли ТЮЗу удержать молодежь в креслах до конца спектакля, поделилась директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя Вера Полякова-Макей в "Актуальном интервью".

Когда Вера Полякова-Макей только пришла руководить театром, на сцену выходила сразу почти целая труппа, билет стоил 8 белорусских рублей, но зритель никаким образом не участвовал в процессе спектакля. "Сейчас дети совсем другие. Они говорят короткими фразами, короткими предложениями пишут сочинения, поэтому и размер спектаклей и их продолжительность уменьшились. Детский спектакль должен быть 50 минут. Если он двухактный, то первый акт не может быть 40 минут. Я понимаю, что больше удержать внимание ребенка невозможно", - объяснила она.

Кроме этого, появилось много интерактива, ведь важно вовлекать в то, что происходит на сцене, зрителя. Если спектакль с ограничением 0+, то дети практически все 40-45 минут находятся в движении вместе с артистами - помогают, сражаются, переживают. Как добавила директор ТЮЗа, есть в спектакле и какая-либо ключевая фраза. "Патриотизм, любовь к родине воспитывается тогда, когда ставятся спектакли об уважении к взрослым, о любви к матери, к своей стране. У нас есть и военно-патриотические спектакли", - уверена она.

Вера Полякова-Макей призналась, что против прямой идеологии, ей по душе, когда она завуалирована, чтобы дети даже не поняли, почему именно об этом спектакль. "Хочу, чтобы они потом это осмыслили и пришли к нужному результату", - пояснила свою точку зрения директор.

В ТЮЗе ставят исключительно классику - белорусскую и русскую. К слову, за три года театр стал 50 на 50 русско-белорусским. И это тоже была идея Веры Поляковой-Макей. Она призналась, что по этому поводу с ней боролся весь коллектив. "Потом, мне кажется, доверились мне и поверили, что это даст новые возможности, в том числе и гастроли, и привлечение большего количества зрителей, потому что, когда я пришла сюда, здесь была самая низкая зарплата в Беларуси, и заполняемость зала составляла 24,7 % по году. Штат был 211 человек", - рассказала деятель искусства.

Подытоживая, директор ТЮЗа привела данные, согласно которым в театре имеются 180 штатных единиц, а заполняемость по году теперь - 91,6 %, зарплата выросла в три-четыре раза.