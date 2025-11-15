В Мехико на марше "Поколения Z" агрессивная молодежь атаковала полицейских с применением взрывчатки

Осторожно, орудуют зумеры! Кадры массовых столкновений между правоохранителями и участниками антиправительственных выступлений, организованных движением "Поколение Z" приходят из Мехико. Агрессивно настроенные протестующие атаковали стражей порядка с применением взрывоопасных предметов.

По официальным данным, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили не менее сотни сотрудников полиции, 40 из них доставлены в больницы.

Марш, начавшийся как цифровой флешмоб, закончился как классический уличный хаос. Также стало известно, что призывы к протесту распространяли с 8 млн фейковых профилей, используя синхронные публикации и шаблонные хештеги.