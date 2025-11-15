3.68 BYN
На международном турнире по карате в Минске представители 9 стран разыграют 82 комплекта наград
Международный турнир по карате Belarus Open стартовал 15 ноября на "Чижовка-Арене". Минск принимает
первенство уже в четвертый раз и собрал лучших представителей вида спорта из
девяти стран: Беларуси, России, Китая, Армении и не только.
Всего за медали будут бороться более 700 атлетов, которые за два дня соревнований разыграют 82 комплекта наград в дисциплинах ката и кумите в пяти возрастных категориях.
Алексей Богданов, председатель Белорусской федерации карате: "Для наших спортсменов очень важно получить этот опыт, тем более приехали представители 9 стран и получился очень хороший международный форум. Здесь не только взрослые спортсмены выступают, выступает и молодежь. Ей очень интересно показать свое мастерство и побороться со спортсменами из других стран".
Турнир является одним из этапов подготовки сборной Беларуси к чемпионату мира, который стартует в конце ноября в египетской столице.