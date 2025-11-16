Смертельное ДТП на Гомельщине: машину разорвало на части, водитель и пассажир погибли

В Ветковском районе легковушка врезалась в дерево, водитель и пассажир погибли. ДТП произошло 16 ноября около 02:30 в агрогородке Неглюбка.

По предварительной информации, 18-летний бесправник за рулем Opel не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево. От удара автомобиль разорвало на части. Водитель и его 18-летний пассажир погибли. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.