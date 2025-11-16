3.68 BYN
Смертельное ДТП на Гомельщине: машину разорвало на части, водитель и пассажир погибли
Автор:Редакция news.by
В Ветковском районе легковушка врезалась в дерево, водитель и пассажир погибли. ДТП произошло 16 ноября около 02:30 в агрогородке Неглюбка.
По предварительной информации, 18-летний бесправник за рулем Opel не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в дерево. От удара автомобиль разорвало на части. Водитель и его 18-летний пассажир погибли. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
Известно, что накануне молодые люди употребляли алкоголь.