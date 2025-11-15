Как убыточное хозяйство благодаря мудрому управлению превратилось в агробизнес нового поколения

Более 100 работников агропромышленного комплекса в канун профессионального праздника удостоены госнаград и Благодарности Президента. Это жители разных регионов страны, но всех их объединяет стремление служить родной земле и сохранить белорусскую деревню. Рабочие будни лучших из лучших - в объективе "Первого информационного".

Государственные награды аграриям

Человек-легенда, глава одного из лучших предприятий страны с женским подходом к делу. Некогда убыточное хозяйство благодаря мудрому управлению Татьяны Струк и поддержке государства трансформировалось в агробизнес нового поколения. Сейчас "Отор" уверенно задает тренды в АПК.

Татьяна Струк, директор ОАО "Отор", обладатель ордена Трудовой славы:

"Надо к делу относиться по-хозяйски, по-крестьянски. Люблю ответственного человека, люблю профессионала. Очень ценю и очень благодарна своим людям. Коллектив очень толковый. Человек должен быть при деле. Должен знать, где он работает, что он делает, какие требования. И тогда все нормально получается".

Юрий Батраков, главный агроном ОАО "Отор":

"По отрасли растениеводства все показатели выше. Мы получили на 30 % больше зерна по отношению к прошлому году по урожайности и зеленой массы кукурузы. Работаем с минеральными удобрениями, покупаем за собственные средства, пестицидная защита растений".

Комплекс для хранения фуражного зерна на 4 тыс. тонн - одна из последних крупных строек. Работает первый сезон и показывает, что с современными технологическими решениями не прогадали. Внедряет "Отор" инновации не только при возделывании сельхозкультур.

Хозяйство стабильно укрепляет свои позиции в животноводстве. К действующим трем комплексам добавится еще один современный МТК с замкнутым циклом производства на полторы тысячи животных. Большая стройка начнется в следующем году.

Они задают тренды в АПК

Хозяйство не только развивает свои компетенции, обновляет парк техники, но еще вкладывается в развитие агрогородка, помогает отстающим предприятиям. Обладатель ордена Трудовой славы Татьяна Струк уверена, что рабочие места для людей нужно сохранять любой ценой, тем более государство идет навстречу.

Татьяна Струк, директор ОАО "Отор", обладатель Ордена трудовой славы:

"В 2008 году к нам подсоединили хозяйство "Колос", когда-то мы его сохранили. 2 года назад "Мотневичи". Построено 2 сарая плюс выгульные площадки забетонированы, ферму не узнать. Есть кому жить и работать - многодетные семьи, меньше шести детей нет в семье".

Юлия Басаргина, зампредседателя Чечерского райисполкома:

"Татьяна Алексеевна имеет мощный стержень. Я имею честь работать с такими людьми, воочию видеть рабочие методы, которые дают свой результат. И это выражается и в условиях производства, в каких условиях работают люди, в зарплате, безусловно, и просто в человеческом отношении".

Преданность родной земле и трудолюбие

Железная рука в бархатной перчатке. Рачительный хозяин на земле, принципиальный и требовательный руководитель Татьяна Струк гордится земляками. Каждого из своей команды единомышленников знает по имени. Считает, что самая большая ценность - коллектив, а лучшая награда для нее - когда идеи поддерживают люди.

Лучших из лучших за нелегкий труд в преддверии профессионального праздника отметил и глава государства. На торжественной церемонии награждения передовиков АПК Президент подчеркнет: "Белорусы всегда считали и считают нелегкий крестьянский труд самым важным и святым на земле… Стремись, работай - и все у тебя будет!"

"Страна гордится, я прежде всего, поскольку вы видите, сколько я внимания уделяю деревне, сельскому хозяйству. Я горжусь тем, что вы даете нам эту отдачу, - сказал Александр Лукашенко. - Я могу сказать в любом городе о том, что вы молодцы, вы - герои, что мы уделяем столько внимания и тратим немалые ресурсы для того, чтобы вы были такими. Работать мы умеем, как я сказал, все остальное в наших руках, будем здоровы, мы сделаем все. И пусть всегда в вашем доме и не только в доме будет хорошая погода. Терпения вам и пусть рождаются детки, новое поколение обязательно белорусских сельчан, белорусских аграриев".

Государственная награда за преданность делу

Более 40 лет Елена Шушко посвятила предприятию "Кореличи-лен". Прошла много ступеней профессионального роста - от раскладчика сырья до съемщика длинного волокна. Сейчас следит за технологическим процессом, контролирует качество продукции. Ежегодно через ее руки проходит десятки тонн льняного волокна. За высокий профессионализм и преданность делу отмечена медалью "За трудовые заслуги".

Елена Шушко, съемщик длинного волокна участка "Лида" ОАО "Кореличи-лен":

"Работа трудная, но мне нравится. Не могу часто менять место работы, это для меня болезненно. Я привыкаю к людям. Очень люблю свою работу, очень люблю свою страну".

Признание заслуг животноводов

Среди удостоенных медали "За трудовые заслуги" Елена Полубенко. Опытный животновод сельхозпредприятия "Гирки" точно знает, как вырастить здорового теленка. Говорит, что технологическая и трудовая дисциплина - залог стабильного успеха.

Елена Полубенко, оператор по выращиванию телят МТФ "Лелянцы" КСУП "Гирки":

"Очень приятно, что меня так высоко оценили. Но это не только моя задача. Это заслуга, наверное, всего коллектива нашего".