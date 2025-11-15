Полезные разработки, новые мобильные приложения презентовали студенты БНТУ в Борисове

Витрину новых идей и разработок презентовали на выставке "ИННОРЕГИОН", которая в пятый раз состоялась на базе организаций Борисова.

Студенты БНТУ и технического колледжа города совместно с предприятиями Минской области представили свои работы: полезные разработки для социальной сферы и бизнеса, инновации в производственном процессе, проекты по оптимизации работы отечественных предприятий и новые мобильные приложения.