Daily Mail: в Британии тысячи иностранных преступников избежали суда и наказания - они извинились
Автор:Редакция news.by
По данным Daily Mail, тысячи иностранных преступников, включая насильников и наркоторговцев, избежали суда и наказания. Причина в том, что они просто извинились.
Так, за последние три года более 400 тыс. правонарушителей избежали наказания в Британии, воспользовавшись "постановлением об общественном урегулировании", которое изначально задумывалось для незначительных преступлений среди молодежи.
Почти 3 тыс. совершивших преступления против половой неприкосновенности, в том числе в отношении детей, не предстали перед судом, поскольку принесли извинения.