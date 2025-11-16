3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Сборная Беларуси по футболу вела в счете с Данией, но разошлась миром в квалификации на ЧМ - 2:2
Ничья в Копенгагене - это хороший результат. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос Феррер остался доволен итогом поединка 5-го тура квалификации на чемпионат мира 2026 года против команды Дании. "Белыя крылы" расписали мировую с хозяевами - 2:2. И таким образом белорусы заработали первый результативный балл в отборе к мундиалю.
Парням удался второй тайм. Так, после перерыва в течение трех минут ребята забили два мяча. Их авторами стали Валерий Громыко и Никита Демченко. Датчане - непростой соперник. Они занимают 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. А в первом круге нынешнего турнира белорусы уступили "Алой гвардии" 0:6.
Интересно, что поблагодарить за такой результат белорусских футболистов могут шотландцы, ведь теперь победитель группы C определится во вторник, 18 ноября, в Глазго в очном противостоянии сборных Шотландии и Дании. Также в этот день белорусская команда сыграет против дружины Греции в номинально домашнем матче в Венгрии.