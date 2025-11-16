Сборная Беларуси по футболу вела в счете с Данией, но разошлась миром в квалификации на ЧМ - 2:2

Ничья в Копенгагене - это хороший результат. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Карлос Алос Феррер остался доволен итогом поединка 5-го тура квалификации на чемпионат мира 2026 года против команды Дании. "Белыя крылы" расписали мировую с хозяевами - 2:2. И таким образом белорусы заработали первый результативный балл в отборе к мундиалю.

Парням удался второй тайм. Так, после перерыва в течение трех минут ребята забили два мяча. Их авторами стали Валерий Громыко и Никита Демченко. Датчане - непростой соперник. Они занимают 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. А в первом круге нынешнего турнира белорусы уступили "Алой гвардии" 0:6.