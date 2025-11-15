3.68 BYN
Фидан: Конфликт в Украине обходится Европе в 1 трлн евро совокупных расходов
Автор:Редакция news.by
Украинский конфликт обходится Европе в 1 трлн евро совокупных расходов. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Он задался вопросом: какие европейские государства будут выделять на это бюджеты и какие статьи они ограничат? По словам министра, это скажется на многих сферах, включая образование и здравоохранение, а также повлияет на стоимость жизни.
Экономические ограничения, введенные в отношении России, негативно отражаются на самой Европе в политическом и финансовом контексте, подчеркнул глава турецкого МИД.