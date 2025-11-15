Рейды против нелегалов начались в американском городе Шарлотт

Шарлотт под прицелом: мигрантов ловят, страх множат. В крупнейшем городе Северной Каролины начались масштабные рейды против нелегальных мигрантов. По данным СМИ, пограничный патруль уже провел серию задержаний. Операция идет полным ходом, а вместе с ней растет и градус напряжения.

