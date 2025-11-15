3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Рейды против нелегалов начались в американском городе Шарлотт
Автор:Редакция news.by
Шарлотт под прицелом: мигрантов ловят, страх множат. В крупнейшем городе Северной Каролины начались масштабные рейды против нелегальных мигрантов. По данным СМИ, пограничный патруль уже провел серию задержаний. Операция идет полным ходом, а вместе с ней растет и градус напряжения.
Местные власти заявили, что такие меры "порождают в обществе ненужный страх и чувство неопределенности". Они попросили жителей города сохранять спокойствие и не проявлять насилия в отношении правоохранителей.